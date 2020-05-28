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Екс-форвард Динамо зізнався, як Шевченко поставив хрест на його кар'єрі у Києві

19:38 2504 Читать на русском
Екс-форвард Динамо зізнався, як Шевченко поставив хрест на його кар'єрі у Києві
Ісмаель Бангура / Фото з відкритих джерел

Колишній нападник "біло-синіх" Ісмаель Бангура розповів про причини свого від'їзду зі столиці України.

"Президент сказав, що мене змушені продати, тому що в команду хотів повернутися Андрій Шевченко, щоб грати в єврокубках за Динамо", – сказав Бангура в ефірі на сторінці французького коментатора Рафаеля Чадера у соціальній мережі Твіттер.

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Нагадаємо, Ісмаель захищав кольори Динамо з 2007 по 2009 роки і зумів завоювати з киянами чемпіонство у сезоні 2008/09. У 2009 році покинув "біло-синіх" і за 11 млн євро перейшов у Ренн. Нещодавно любительський клуб Мюлуз, який виступає у четвертому за силою дивізіоні Франції, розірвав з 35-річним гвінейським нападником контракт через "недостатній внесок футболіста в успіхи команди".

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Теги
Динамо Динамо Андрій Шевченко Андрій Шевченко Відеоновини Ісмаель Бангура Ісмаель Бангура
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