Шевченко поддержал мировой флэшмоб после резонансного убийства Джорджа Флойда

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не остался в стороне громкого скандала в США.

Шевченко в своих соцсетях выложил черный квадрат с сообщением Black lives matter (Жизнь темнокожих имеет значение) в поддержку темнокожих людей по всему миру.

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Кроме этого, наставник сборной Украины оставил хэштег Blackout Tuesday в поддержку кампании по повышению осведомленности о проблеме расового неравенства.

Напомним, 25 мая Джорджа Флойда задержала полиция, а коп повалил подозреваемого на землю и прижал шею коленом. На видеозаписях зафиксировано, как Флойд просит не давить на шею, поскольку ему сложно дышать. В итоге, пострадавшего забрала скорая и он умер в больнице. Из-за этого разгорелись протесты, которые продолжаются в целом ряде городов США.

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