УАФ та ІФА оголосили про підписання меморандуму про співпрацю, повідомляє сайт Української асоціації футболу. Зараз асоціації-партнери започатковують новий проект. Мова йде про реалізацію в центрі Коверчіано спільних заходів технічного тренувального характеру за участю молодих українських гравців і тренерів.

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"Я пишаюся тим, що Україна обрала Італію для початку такої важливої як з футбольної, так і з ціннісної точки зору співпраці. Ми завжди були на боці наших українських друзів через ініціативи солідарності, щоб допомогти покращити умови життя звичайних людей, а також спортивні проекти, надаючи можливості для реєстрації в них тисячам молодих людей, які втекли від війни.

Зараз ми забезпечимо ще більш структурований шлях технічної співпраці, яка має на меті гарантувати майбутнє українського футболу. З Андрієм ми дружимо протягом тривалого часу, я бажаю йому успішної роботи для своєї країни на його новій посаді", – цитує слова Гравіни офіційний сайт УАФ.

"Італія завжди була для мене другою домівкою, наповненою незабутніми спогадами. Я вдячний кожному італійцю за постійну підтримку з першого дня повномасштабної війни в Україні. І я з нетерпінням чекаю реалізації спільних проєктів для розвитку українського футболу", – прокоментував підписання меморандуму Андрій Шевченко.

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