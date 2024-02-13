УАФ и ИФА объявили о подписании меморандума о сотрудничестве, сообщает сайт Украинской ассоциации футбола. Сейчас ассоциации-партнеры начинают новый проект. Речь идет о реализации в центре Коверчиано совместных мероприятий технического тренировочного характера с участием молодых украинских игроков и тренеров.

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"Я горжусь тем, что Украина выбрала Италию для начала такого важного как с футбольной, так и с ценностной точки зрения сотрудничества. Мы всегда были на стороне наших украинских друзей через инициативы солидарности, чтобы помочь улучшить условия жизни обычных людей, а также спортивные проекты, предоставляя возможности для регистрации в них тысячам молодых людей, которые сбежали от войны.

Сейчас мы обеспечим еще более структурированный путь технического сотрудничества, цель которого – гарантировать будущее украинского футбола. С Андреем мы дружим в течение длительного времени, я желаю ему успешной работы для своей страны на его новой должности", – цитирует слова Гравины официальный сайт УАФ.

"Италия всегда была для меня вторым домом, наполненным незабываемыми воспоминаниями. Я благодарен каждому итальянцу за постоянную поддержку с первого дня полномасштабной войны в Украине. И я с нетерпением жду реализации совместных проектов для развития украинского футбола", – прокомментировал подписание меморандума Андрей Шевченко.

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