"Я був радий знову зустрітися з Андрієм Шевченком, цього разу після його обрання президентом Української асоціації футболу. Як гравець, Шевченко надихнув націю, і як президент УАФ, переконаний, він зробить те саме.

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Останнім часом український футбол зберіг вражаючу динаміку під час важкого періоду, і завдяки своїй енергії президент Шевченко надасть футболу у своїй країні додатковий поштовх. Ми тут, щоб підтримати їхнє безперервне зростання на полі та поза ним", – написав президент ФІФА Джанні Інфантіно на своїй сторінці в Instagram.

"На зустрічі з президентом УЕФА Александером Чеферіном обговорили питання найближчих кроків нового керівництва УАФ та недопущення повернення російських команд до міжнародних змагань", – повідомив Шевченко в Facebook.

Нагадаємо, новий президент УАФ Андрій Шевченко зараз перебуває у Парижі на конгресі УЄФА – цей захід став для нього першим у новій іпостасі.

Шевченко взяв участь у конгресі УЄФА – володар "Золотого м'яча" дебютував на посаді президента УАФ