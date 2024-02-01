"Мы хотим точно знать, где игроки, которые покинули Украину. Это то, что мы пытаемся реализовать немедленно. Из-за войны целое поколение вынуждено было переехать. Для нас очень важно наладить отношения с этими игроками в будущем, побудить их сделать выбор выступать за сборную Украины.

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Мы все еще можем повлиять на это и иметь будущее с этими игроками. Если нет, мы рискуем потерять все наши таланты. Я буду очень открытым: нам нужна помощь остального мира. Мы должны быть стабильными, для нас это важно, поэтому любой, кто хочет помочь, будет очень, очень рад", – поделился Шевченко в комментарии Mirror.

Напомним, Андрей Николаевич заменил на посту президента УАФ Андрея Павелко. Первым вице-президентом организации избрали юриста Павла Бойчука. Сергей Ребров (главный тренер сборной Украины) и Александр Шевченко (глава Львовской ассоциации футбола) получили должности вице-президентов УАФ.

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