Перші рішення Шевченка

Андрій Шевченко дебютував на чолі Дженоа у складних умовах. Команда в зоні вильоту, багато кадрових втрат. Кайседо, Фарес, Дестро, Бані, Максімовіч і Крішіто зіграти не могли, а вони забили 80% голів Дженоа у сезоні. Ще й суперник у першому турі не найлегший. Жозе Моурінью має проблеми в Ромі, але все одно керує солідним складом і бореться за Лігу чемпіонів.

"Шева був великою скалкою в дупі": сім легенд оцінили українця, фундаментальний соратник допоможе рятувати Дженоа

Шевченко вийшов на гру зі схемою 5-3-2. Активного пресингу, звичайно, не було, адже попереду грав 38-річний Пандев. Дженоа зустрічала суперника в центрі поля, дозволяючи захисникам Роми спокійно розігрувати м'яч. Господарі в першу чергу старалися обмежувати простір "вовкам", не давати вільних зон. Виходило з перемінним успіхом.

Самі "грифони" будували атаки через короткий пас, намагаючись осмислено виходити з оборони. У фінальну третину підопічні Шевченка заходили не так часто. Поблизу чужих воріт Дженоа робила ставку на фланги – Сабеллі та Камб'ясо виконували кроси у штрафний майданчик. Витиснути з цього якусь користь, втім, не вдалося. Дженоа за весь матч завдала одного удару і заробила 0.07xG.

Дженоа слабка, поразка закономірна

Дженоа нервово розпочала та не встигала реагувати на комбінації Роми. Гості гарно розігрували справа. Звідти м'яч прилетів у центр до Мхітаряна, а вірменин потужним ударом у дотик забив. На щастя для Шевченка, на шляху м'яча опинилися руки Абрахама, а суддя скасував взяття воріт.

Щонайменше 4 чудові нагоди мав Шомуродов. Ельдор гостро стріляв по воротах своєї колишньої команди. Узбек не влучив у ціль головою, а потім змарнував ще два супершанси, які йому створили Абрахам і Ель-Шаараві. Шомуродов промахувався навіть по порожніх воротах. Мхітарян бив зі складніших позицій – часто, але не точно.

Рома по перерві посилила тиск, однак в завершальній стадії було багато хаосу. Настирливому Карсдорпу бракувало нестандартних дій, а форвардам – порозуміння. Абрахам і Шомуродов чіплялися за м'яч у штрафному майданчику, але не отримували підтримки партнерів. "Вовки" так і не змусили Сірігу по-справжньому втупити в гру.

Дженоа грала гірше. Але якщо шукати позитив, можна пригадати непогані періоди в кожному з таймів, коли вдавалося перейти центр поля. У другій половині зустрічі "грифони" кілька разів перспективно вибігли лівим флангом, де грамотно взаємодіяли Ровелла, Камб'ясо та Васкес. Останній небезпечно прострілив у карну зону, однак там завадили пробити Стураро.

Ключова заміна Моурінью

Як Шевченко впливав на гру замінами? Через годину зняв з гри вікового Пандева, а після пропущеного м'яча вирішив ризикнути та замінив захисника Біраскі на форварда Б'янкі. У компенсований час вийшов третій нападник. Перехопити ініціативу та врятувати матч це не допомогло. Шевченко завершував поєдинок мокрим, розчарованим і з сумною гримасою на обличчі.

А Моурінью сьогодні тріумфує. Він на 75-й хвилині зробив вирішальну заміну – випустив 18-річного Афена-Г'яна на місце Шомуродова. Через 7 хвилин Фелікс забив єдиний гол у зустрічі. Мхітарян протягнув м'яч через пів поля та викотив на удар ганцю – Афена-Г'ян на відміну від Шомуродова своїм шансом скористався.

У доданий час Фелікс оформив дубль, забивши в "дев'ятку" шикарним дальнім ударом! Оце так чуйка Моурінью: залишив у запасі Майораля та Переса, а зробив ставку на африканського хлопчину. І не прогадав. Афена-Г'ян дублем приносить Ромі перемогу! "Джаллороссі" набрали 22 очки та піднялися на 5 місце Серії А. Дженоа залишилася в зоні вильоту з 9 балами.

Дванадцять друзів Шевченка: українці, спроможні підсилити Дженоа, – хто вони?