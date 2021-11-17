Одразу двоє гравців Дженоа не змогли завершити перше тренування цього тижня. Капітан Доменіко Крішіто і нападник Феліпе Кайседо через м'язовий дискомфорт достроково перервали заняття. Можливість їхнього виходу на поле в матчі з Ромою поки під питанням – обоє гравців пройдуть додаткове медобстеження, інформує офіційний сайт "грифонів".

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Зауважимо, що 34-річний Крішіто є другим бомбардиром команди в сезоні після Дестро. Капітан забив 5 голів у Серії А і віддав 1 гольовий пас. Феліпе Кайседо теж є важливою фігурою – в його активі 3 асисти (найкращий показник в Дженоа разом з Ніколо Ровеллою).

Певні проблеми є і в найкращого бомбардира – Маттіа Дестро (6 голів у чемпіонаті). Нападник не зміг дограти матч 11-го туру проти Венеції, а зустріч з Емполі пропустив через травму. "Грифони" наразі не повідомили про стан його здоров'я – відповідно, на гру з Ромою Шевченко ризикує залишитися без капітана, головного форварда і найкращого асистента.

Матч Дженоа – Рома відбудеться 21 листопада, початок о 21:45. Андрій Шевченко дебютує на посаді головного тренера генуезців проти Жозе Моурінью – свого колишнього тренера в Челсі.

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