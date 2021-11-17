Сразу два игрока Дженоа не смогли завершить первую тренировку на этой неделе. Капитан Доменико Кришито и нападающий Фелипе Кайседо из-за мышечного дискомфорта досрочно прервали занятие. Возможность их выхода на поле в матче с Ромой пока под вопросом – оба игрока пройдут дополнительное медобследование, сообщает официальный сайт "грифонов".

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Отметим, что 34-летний Кришито – второй бомбардир команды в сезоне после Дестро. Капитан забил 5 голов в Серии А и отдал 1 голевой пас. Фелипе Кайседо тоже является важной фигурой – в его активе 3 ассиста (лучший показатель в Дженоа вместе с Николо Ровеллой).

Определенные проблемы есть и у лучшего бомбардира – Маттиа Дестро (6 голов в чемпионате). Нападающий не смог доиграть матч 11-го тура против Венеции, а встречу с Эмполи пропустил из-за травмы. "Грифоны" пока не сообщили о состоянии его здоровья – соответственно, на игру с Ромой Шевченко рискует остаться без капитана, главного форварда и лучшего ассистента.

Матч Дженоа – Рома состоится 21 ноября, начало в 21:45. Андрей Шевченко дебютирует в должности главного тренера генуэзцев против Жозе Моуринью – своего бывшего тренера в Челси.

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