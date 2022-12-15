"Я ще маю контракт до кінця року з бельгійською федерацією. Станом на зараз я не веду жодних розмов.

Шевченко у збірній Польщі: представники тренера провели перемовини щодо призначення українця

Формально переговори можливі з січня. У мене немає конкретних планів. Насправді ніколи не знаєш, що готує тобі майбутнє", – цитує Мартінеса WP Sportowe Fakty.

До слова, після невиходу збірної Бельгії у плей-офф ЧС-2022 Мартінес покинув "червоних дияволів", з якими працював з вересня 2018 року.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про інтерес поляків до послуг Андрія Шевченка, кандидатуру якого розглядали ще на початку 2022 року. Представники Польського футбольного союзу напередодні вже контактували з оточенням Шевченка щодо можливого призначення.

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