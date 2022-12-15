Шевченко отримав маститого конкурента на посаду головного тренера збірної Польщі
Екс-тренера збірної Бельгії Роберто Мартінеса називають черговим претендентом на заміну Чеславу Міхнєвічу. 49-річний фахівець прокоментував можливе призначення у "Кадру".
"Я ще маю контракт до кінця року з бельгійською федерацією. Станом на зараз я не веду жодних розмов.
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Формально переговори можливі з січня. У мене немає конкретних планів. Насправді ніколи не знаєш, що готує тобі майбутнє", – цитує Мартінеса WP Sportowe Fakty.
До слова, після невиходу збірної Бельгії у плей-офф ЧС-2022 Мартінес покинув "червоних дияволів", з якими працював з вересня 2018 року.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про інтерес поляків до послуг Андрія Шевченка, кандидатуру якого розглядали ще на початку 2022 року. Представники Польського футбольного союзу напередодні вже контактували з оточенням Шевченка щодо можливого призначення.
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