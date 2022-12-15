"У меня еще контракт до конца года с бельгийской федерацией. По состоянию на данный момент я не веду никаких переговоров.

Шевченко в сборной Польши: представители тренера провели переговоры о назначении украинца

Формально переговоры возможны с января. У меня нет конкретных планов. На самом деле, никогда не знаешь, что готовит тебе будущее", – цитирует Мартинеса WP Sportowe Fakty.

К слову, после невыхода сборной Бельгии в плей-офф ЧМ-2022 Мартинес покинул "красных дьяволов", с которыми работал с сентября 2018 года.

Напомним, ранее СМИ сообщали об интересе поляков к услугам Андрея Шевченко, кандидатуру которого рассматривали еще в начале 2022 года. Представители Польского футбольного союза накануне уже контактировали с окружением Шевченко по поводу возможного назначения.

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