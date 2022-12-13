Напередодні стало відомо про відмову Польського футбольного союзу продовжувати в односторонньому порядку контракт із Чеславом Міхнєвічем, який вивів збірну у плей-офф ЧС-2022.

З'явилася інформація і про інтерес поляків до послуг Андрія Шевченка, кандидатуру якого розглядали ще на початку 2022 року. Представники Польського футбольного союзу напередодні вже контактували з оточенням Шевченка щодо можливого призначення. Про це повідомив польський журналіст Томаш Цвякала у Twitter.

Шевченко може очолити учасника плей-офф ЧС-2022 – контракт нинішнього наставника завершується в кінці року

За його словами, у Шевченка є багато якостей, які імпонують Цезари Кулеші – очільнику польського футболу.

Нагадаємо, 46-річний Шевченко почав тренерську кар'єру в збірній України – спочатку був асистентом Михайла Фоменка, а пізніше став головним тренером. Наприкінці 2021-го – на початку 2022-го провів кілька місяців у Дженоа. Відтоді тренерською роботою Андрій Шевченко не займався – спершу його сватали у ту ж збірну Польщі, а зараз висунули на посаду президента УАФ.

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