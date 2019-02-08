Шевченко: В Україні національна збірна популярніша за будь-який клуб – це мотивує нас

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вважає, що команда під його керівництвом вже пройшла етап будівництва і має високий потенціал.

"Чи допоміг статус володаря "Золотого М'яча" в роботі? Так, з одного боку, це допомагає. Однак, з іншого боку, це тільки підвищує очікування, як до мене особисто, так і до команди. Гравці можуть бачити це і відчувати.

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Ви повинні розуміти, що до нас прикуто багато уваги: ​​національна збірна, ймовірно, більш популярна в Україні, ніж будь-який клуб, і це мотивує нас. Кожен наш крок, незалежно від того, що ми робимо на полі і за його межами, широко обговорюється в засобах масової інформації. У нас практично немає права на помилку.

Саме в такій ситуації ми знаходимося зараз, незважаючи на те, що ми виконуємо складне завдання: оновлення команди та перехід на нову модель гри, і все це на тлі кількох важливих матчів, в яких нам потрібно зіграти.

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За останні півтора року ми часто змінювали склад: дебютували близько 20 новачків, і, повірте мені, це дуже багато. А скільки нових гравців прийшли в команду, але ще не грали? Важко порахувати. Правда в тому, що майбутнє завжди за молодими. Однак у футболі процес змін не повинен бути занадто швидким і різким. Нам потрібен баланс між молодими і ветеранами, які зможуть ділитися досвідом і виконувати роль лідерів.

Я можу сказати, що тепер ми створили команду, і я дуже високо оцінюю потенціал цієї команди. Завдання, яке стоїть перед нами, дійсно просте і зрозуміле: ми повинні пройти відбір на Євро-2020 і виступити там дуже успішно", – цитує Шевченка FourFourTwo.

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