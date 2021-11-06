Дженоа вирішила змінити головного тренера. Під керівництвом Давіде Баллардіні команда балансує над зоною вильоту. Головним кандидатом на заміну став Андрій Шевченко, стверджує La Gazzetta dello Sport.

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За інформацією видання, український фахівець в останній момент випередив Андреа Пірло, який раніше був єдиним кандидатом. Також цю інформацію підтверджує авторитетний інсайдер Джанлука Ді Марціо.

Американська інвестиційна компанія "777 Partners", яка 15 листопада офіційно забере керівництво клубом, вважає Шевченка ідеальною персоною для побудови свого проекту. Нові власники Дженоа хочуть, щоб клуб був впізнаваний не лише в Італії, а й за кордоном. Володар "Золотого м'яча" і переможець Ліги чемпіонів на чолі команди цьому лише посприяє.

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Шевченка ж приваблює можливість повернутися в Італію, де він зробив собі ім'я як гравець. Дженоа – команда з понад столітньою історією. Саме "грифони" були першими чемпіонами Італії, а загалом здобули дев'ять Скудетто. Більше лише у Ювентуса та міланських грандів.

Для призначення залишилося зробити зовсім мало. Дженоа потрібно офіційно звільнити Баллардіні, а Шевченку – узгодити деталі персонального контракту. Наразі розглядають два варіанти: контракт на три сезони, або ж на два із правом продовження ще на один.

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