Емполі та Дженоа в рамках матчу-відкриття 12-го туру Серії А переможця не виявили (2:2). Звіт читайте на "Футбол 24".

Дженоа підходив до виїзної зустрічі з Емолі у дуже скрутному становищі – "грифони" йшли на 18-й позиції, не знаючи перемог у восьми матчах поспіль. За інформацією La Gazzetta dello Sport, керівництво клубу задумало тренерську перестановку, збираючись замінити Давіде Баллардіні на Андреа Пірло. Тим не менш, чинному алленаторе дали два матчі на виправлення ситуації.

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Генуезці серйозно налаштувались на перемогу, ледь не відкривши рахунок вже на 10-й хвилині внаслідок пострілу Камб'яссо з лінії штрафного. Голкіпер парирував, гості заробили кутовий, а після його розіграшу пішла подача, яку ліктем заблокував Ф'ямоцці. На повторах здалося, що захисник зіграв рукою за межами карного майданчика, однак VAR несподівано призначив пенальті. Крішіто впевнено його реалізував – 0:1!

На перерву команди відправились за мінімальної переваги гостей. В першій третині другого тайму рахунок не змінився, тож Ауреліо Андреаццолі на 59-й хвилині довелося проводити потрійну заміну. Зокрема, на поле вийшов Журковскі, який вже через три хвилини допоміг Емполі забити у відповідь – він прорвався правим флангом і прострілив на 11 метрів під удар Ді Франческо. 1:1!

На 72-й хвилині Журковскі додав до асисту красивий гол, пробивши з дальньої дистанції у лівий нижній кут. 2:1! Після цього вже Давіде Баллардіні змішений був масово кидати в бій свіжих гравців. Неймовірно, але і тут заміни спрацювали шикарно, призвівши до взяття воріт Емполі: на 89-й хвилині Меледжоні вирізав пас у штрафний, Кайседо підрізав її на лівий край штрафного, а Б'янкі звідти пробив у дальню дев'ятку – 2:2! Усі учасники епізоду, крім Кайседо, вийшли на поле в середині другого тайму.

Фінальний свисток зафіксував бойову нічию. Дженоа не виграв у 9-му матчі поспіль, набравши 17 очок і піднявшись на 17-ту позицію. Емполі йде восьмим, маючи в активі 16 пунктів.

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