Дженоа решила сменить главного тренера. Под руководством Давиде Баллардини команда балансирует над зоной вылета. Главным кандидатом на замену стал Андрей Шевченко, утверждает La Gazzetta dello Sport.

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По информации издания, украинский специалист в последний момент опередил Андреа Пирло, который ранее был единственным кандидатом. Также эту информацию подтверждает авторитетный инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Американская инвестиционная компания "777 Partners", которая 15 ноября официально заберет руководство клубом, считает Шевченко идеальной персоной для построения своего проекта. Новые владельцы Дженоа хотят, чтобы клуб был узнаваем не только в Италии, но и за рубежом. Обладатель "Золотого мяча" и победитель Лиги чемпионов во главе команды этому только поспособствует.

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Шевченко привлекает возможность вернуться в Италию, где он сделал себе имя как игрок. Дженоа – команда с более чем столетней историей. Именно "грифоны" были первыми чемпионами Италии, а всего завоевали девять Скудетто. Больше только у Ювентуса и миланских грандов.

Для назначения осталось сделать совсем мало. Дженоа нужно официально уволить Баллардини, а Шевченко – согласовать детали персонального контракта. Сейчас рассматривают два варианта: контракт на три сезона, или на два с правом продления еще на один.

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