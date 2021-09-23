Дженоа змінив власника – клубу приписували інтерес до форварда Динамо
Новим власником італійського клубу Дженоа стала американська інвестиційна компанія "777 Partners".
Божевільна десятихвилинка з двома пенальті та вилученням у відеоогляді матчу Болонья – Дженоа – 2:2
За чутками, президент "грифонів" Енріко Преціозі продав 99% акцій клубу за близько 150 млн євро. Варто відзначити, що "777 Partners" також володіє частиною активів Севільї.
Влітку ЗМІ повідомляли, що Дженоа веде перемовини з Динамо щодо Владислава Супряги, але сторони не змогли узгодити ціну. Після 5-ти турів Серії А Дженоа розташувався на 16-й сходинці.
"Далекий від найкращого Руслана". Маліновський шле сигнал Петракову, але Гасперіні й італійська преса вимагають більшого
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter