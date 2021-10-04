Шотландский Селтик, по словам телеведущего Игоря Цыганыка, не выходил на экс-тренера сборной Украины Андрея Шевченко с предложением возглавить гранд.

"На данный момент никакие переговоры не ведутся. Никто не предлагал Шевченко возглавить Селтик.

Шевченко может возглавить Селтик, – The Sun

Там есть тренер, которому доверяет владелец клуба. И я думаю, что у него еще будут шансы исправить ситуацию, которая сейчас сложилась. Но я могу вас заверить, что никаких переговоров между Селтиком и Шевченко сейчас нет", – заявил журналист в программе Цыганык LIVE.

Отметим, что "кельты" неудачно стартовали в сезоне 2021/22 под руководством Ангелоса Постекоглу. Селтик вылетел из квалификации Лиги чемпионов, проиграл стартовые матчи группового этапа Лиги Европы, а в чемпионате идет на 6-й строчке.

Топ-10 українських тренерів на цей момент – рейтинг "Футбол 24"