Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко може очолити Селтік, повідомляє The Sun.

Шевченко був реальним кандидатом у керманичі збірної Туреччини, – Циганик

45-річний український фахівець хоче попрацювати з європейським клубом, а керівництво "кельтів" вкрай незадоволене результатами команди під керівництвом автралійського наставника Ангелоса Постекоглу, як в єврокубках, так і у внутрішній першості. Селтік стартував з двох поразок у Лізі Європи, окрім того, команда у чемпіонаті Шотландії після семи турів лише шоста.

У запрошенні Шевченка є низка переваг – українцю не потрібен дозвіл на роботу, оскільки він давно мешкає у Британії. Окрім того він вільно володіє англійською і безробітний – не треба платити компенсацію.

До слова, влітку Шевченко вів перемовини з кількома клубами, але так і не зміг працевлаштуватися (ЗМІ повідомляли, що екс-коуч "синьо-жовтих" міг очолити збірну Туреччини, а ще ним цікавились кілька клубів МЛС).

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