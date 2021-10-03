Шевченко може очолити Селтік, – The Sun
Шотландський гранд приглядається до українського фахівця.
Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко може очолити Селтік, повідомляє The Sun.
Шевченко був реальним кандидатом у керманичі збірної Туреччини, – Циганик
45-річний український фахівець хоче попрацювати з європейським клубом, а керівництво "кельтів" вкрай незадоволене результатами команди під керівництвом автралійського наставника Ангелоса Постекоглу, як в єврокубках, так і у внутрішній першості. Селтік стартував з двох поразок у Лізі Європи, окрім того, команда у чемпіонаті Шотландії після семи турів лише шоста.
У запрошенні Шевченка є низка переваг – українцю не потрібен дозвіл на роботу, оскільки він давно мешкає у Британії. Окрім того він вільно володіє англійською і безробітний – не треба платити компенсацію.
До слова, влітку Шевченко вів перемовини з кількома клубами, але так і не зміг працевлаштуватися (ЗМІ повідомляли, що екс-коуч "синьо-жовтих" міг очолити збірну Туреччини, а ще ним цікавились кілька клубів МЛС).
Золоті 90-ті: Шева проти найкращого захисника Італії, монстри з Балкан роблять Україні боляче, ще 28 фото "старої школи"