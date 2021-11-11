Шевченко назвав свою головну ціль у Дженоа на нинішній сезон
08:00 - Читать на русском
На головного тренера Дженоа Андрія Шевченка очікує боротьба за виживання.
"Наша мета – наступного сезону грати у Серії А. Я знаю лише один шлях, як можна її досягти, – працювати. Обіцяю, що зроблю все, на що здатний", – цитує Шевченка телеграм-канал "Гранде Шева".
Шевченко пояснив, чому обрав Дженоа – про майбутні трансфери, схему гри та домовленість з керівництвом клубу
Після 12-ти турів Серії А "грифони" розташувались над зоною вильоту – 17 сходинка. Шевченко дебютує на новій посаді 21 листопада у поєдинку проти Роми.
Український фахівець підписав контракт з італійським клубом до літа 2024-го.
Шевченко у Дженоа: з ким працюватиме екс-тренер збірної України та чого очікувати від нього в Серії А
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter