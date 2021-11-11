"Наша мета – наступного сезону грати у Серії А. Я знаю лише один шлях, як можна її досягти, – працювати. Обіцяю, що зроблю все, на що здатний", – цитує Шевченка телеграм-канал "Гранде Шева".

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Після 12-ти турів Серії А "грифони" розташувались над зоною вильоту – 17 сходинка. Шевченко дебютує на новій посаді 21 листопада у поєдинку проти Роми.

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