Колишній тренер Дженоа та збірної України Андрій Шевченко вкотре підтримав Батьківщину на інформаційному фронті. Цього разу він відвідав благодійну акцію.

"Посольство України у Великобританії організувало акцію "Смілива Україна" зі збору коштів для допомоги Україні. Дуже важливо бачити підтримку нашої країни по всьому світу.

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Хочу висловити велику подяку посольству України за запрошення. Прем’єр-міністр Борис Джонсон взяв участь у заході та виголосив свою промову, щоб підтримати Україну та продовжити співпрацю з Президентом України Володимиром Зеленським, аби досягти перемоги у цій страшній війні, допомогти коштами та зробити все для перемоги та миру.

Я хочу закликати всіх продовжувати підтримувати Україну, адже люди гинуть і страждають кожного дня. Я щиро вірю, що всі дії посприяють перемозі України та принесуть мир і спокій у наше життя. Слава Україні", – написав Шевченко в Instagram, додавши кадри з благодійного заходу.

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