Солідний початок від Дженоа

Андрію Шевченку, як і тиждень тому, випало відкривати черговий тур Серії А. Тоді Дженоа без шансів програла дербі, при цьому забивши перший гол після зміни тренерського штабу. Вочевидь, у Римі "грифони" хотіли б досягти більшого. Тим більше між цими матчами команді вдалося отримати позитивний імпульс, мінімально обігравши Салернітану. Лаціо, звісно, значно сильніша команда, але в "орлів" була велика втрата – Чіро Іммобіле пропускав гру через хворобу. Натомість у Шевченка все більше лідерів змінили лазарет на футбольне поле.

Дженоа прорвалася в 1/8 фіналу Кубка, перегравши Салернітану – Шевченко здобув дебютну перемогу в Італії

Схоже, перемога в 1/16 Кубка Італії таки надала гостям необхідний імпульс. Дженоа на старті матчу грала з Лаціо на рівних. Нікому не вдавалося притиснути суперника до воріт: ледь не до кожної цифри однакові показники – у відсотках володіння м'ячем, кількості передач і їх точності. Уся боротьба – в середині поля. Останнє ми згадали не дарма. Футболісти не соромилися діяти жорстко. Де варто було фолити, фолили. Без грубощів, але на межі

На жаль, про якусь змістовну небезпеку за цей період говорити не доводиться. Дженоа не вдавалося довести справу до завершального удару. Обидва небезпечні випади у протилежний штрафний майданчик губилися у частоколі ніг захисників. У Лаціо за креатив відповідав Педро. В одному з моментів іспанець перехитрив двох оборонців і метрів з 18-ти пробив по воротах – Сірігу витягнув з-під поперечини. Наступного разу впоралися захисники. Щоправда, після рикошету м'яч влучив у руку гравцю Дженоа. Це був саме той епізод, де така гра не карається призначенням пенальті.

Старі проблеми дали про себе знати

У такому режимі команди Андрія Шевченка вистачило хвилин на двадцять. Саме тоді Лаціо почав більше нагадувати колектив, який тренує Мауріціо Саррі. Римляни адаптувалися до суперника і все частіше почав знаходити слабкі місця. Дженоа доводилося терпіти і все ближче притискатися до власних воріт. За таких умов напруга зростає. Як і ціна помилки.

Здавалося, "грифонам" вдалося стримати "орлів" у їхній найактивніший період. Гості знову перемістили гру ближче до центру, вкотре вирівняли статистику, почали трішки тримати м'яч у себе... Саме тоді Лаціо забив. Оборона Дженоа, яка до цього виглядала переконливо, пригадала свою давню хворобу – результативні помилки. Феліпе Андерсон підстеріг помилку захисника і викотив ідеальну передачу на Педро. Триразовий переможець ЛЧ з Барселоною опинився на самоті поблизу 11-метрової позначки і без перешкод покотив у кут воріт. Звісно, Сірігу не врятував.

Ось так Дженоа провела змістовно найкращий тайм під керівництвом Андрія Шевченка. Так, Лаціо грав без Чіро Іммобіле, але однаково римляни залишаються сильною командою. Можемо знову говорити про відсутність ударів. Так атак за перший тайм було обмаль. Однак Дженоа не виглядала безідейною та приреченою. Якщо тренерський штаб Шевченка вирішив перебудовувати команду, починаючи з лінії оборони, то прогрес уже помітний.

Ризик Шевченка не спрацював

Паузу між таймами Шевченко використав із користю. На другий тайм гості вийшли більше налаштованими на атаку. Це відразу дало результат. Два удари по воротах, один із них (Пандєв) навіть у площину. Дивитися матч стало куди цікавіше. Дженоа пожертвувала компактністю, аби створювати більше гостроти. Цей крок означав, що ініціативою заволодіє Лаціо. Водночас "орли" не поспішали нею користуватися. Мауріціо Саррі показав своєму молодому колезі, що таке досвід. Більш відкрита гра Дженоа спонукала наставника римлян здійснити низку замін в середині тайму.

Після цього Лаціо домінував. Саме це слово якнайкраще описує ситуацію. Другий гол у ворота Сірігу назрівав. Саме для цього на поле вийшов Луїс Альберто. Хавбек вкотре продемонстрував своє вміння виконувати стандарти і віддавати передачі у вільний простір. Саме іспанець подав кутовий, після якого забив Ачербі. Невдовзі він же запустив у забіг Дзакканьї, якого так ніхто й не зупинив. Навіть розгромний рахунок не прибив гостей. Дженоа й далі активно атакувала, за що отримала винагороду. Стрімку атаку ефектним ударом завершив Меледжоні. 3:1. Дуже важливий м'яч для впевненості "грифонів".

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Лаціо, який набрав 28 очок та бодай тимчасово піднявся на восьме місце в турнірній таблиці Серії А. Дженоа залишилася передостанньою. Андрій Шевченко вже записав своє ім'я у історію як перший тренер в історії "грифонів", який за шість перших матчів у чемпіонаті так і не здобув дебютної перемоги.