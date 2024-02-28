"Он забил гол, которым бы гордился его отец. В последнее время Кристиан был фантастическим для нас. Кажется, это его седьмой гол в последних семи играх.

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Он приблизил для себя шанс подняться в команду U-21. Он неудержим во всех аспектах игры, я действительно поражен", – заявил Клеверли, который и сам выступал на очень серьезном уровне (Манчестер Юнайтед, сборная Англии).

Напомним, 17-летний Кристиан Шевченко был включен в резервный состав сборной Украины U-19. Он также имеет право выступать за сборные Англии или США.

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