Шевченко, Миколенко, Циганков та інші динамівці і збірники України провели Новий рік – ефектні дружини і найкращі фото

Андрій Шевченко та його сім'я зустріли 2020 рік / Instagram Андрія Шевченка

"Футбол 24" з'ясував, як відзначали настання Нового 2020 року відомі в Україні гравці – від представників київського Динамо до лідерів національної збірної.

Новий рік – улюблене свято для багатьох людей. Футболісти в цьому випадку – не виняток. І хоча 2019-й склався для всіх по-різному, зрозуміло, що українські гравці не знехтували нагодою трохи посвяткувати. Тим більше, з урахуванням того, що левова частка із них досі перебувають у відпустці. Цікаво, що не всі вибрали для святкування Нового року екзотичні та дорогі країни – скажімо, Віталій Миколенко для відпочинку обрав рідні Карпати, вирушивши у Славське.

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Компанію одному з лідерів Динамо склали його дівчина та друзі. Цікаво, що Віталій знову зустрів Новий рік в Україні – настання 2019-го він святкував у Києві.

Андрій Ярмоленко, який заліковує пошкодження та отримав нового тренера, святкував у Лондоні. Його Вест Хем сьогодні проведе важливий матч АПЛ проти Борнмута, але українець своїй команді поки не помічник.

Компанію сім'ї Ярмоленків склав агент українця Вадим Шаблій з дружиною.

Владислав Супряга, який на правах оренди захищає кольори СК Дніпро-1, святкував настання Нового року разом зі своєю дівчиною – Дариною Савіною. Пара вже встигла повернутися з Куби, де проводила відпустку форварда.

Денис Бойко у компанії найрідніших людей перебував у Києві. Як вам домашні улюбленці голкіпера Динамо?

Тамаш Кадар вже традиційно відзначив свято з друзями. Угорський захисник вирушив у гори Австрії.

Австрію обрав і Беньямін Вербіч – туди словенцю їхати зовсім недалеко.

Бразилець Сідклей, який не проходить у першу команду та може покинути Україну, полюбляє великі компанії.

Лідер та віце-капітан Динамо Віктор Циганков разом з коханою відпочиває у далекій Індонезії.

Карлос Де Пена, який продовжив контракт з Динамо ще на 2 роки, перебуває на батьківщині – в Уругваї.

Денис Попов та його дівчина святкували настання 2020 року в одному з ресторанів Києва.

Йосіп Піваріч, який наразі не має жодних шансів витіснити Віталія Миколенка на позиції лівого захисника, набирається сил в ОАЕ разом із сім'єю.

Богдан Лєднєв, Микола Шапаренко у компанії новачка СК-Дніпро-1 Олександра Сватка та чарівних супутниць.

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Трохи мімішності від сім'ї Буяльських. Схоже, донька хавбека Динамо задоволена новорічним подарунком.

Півзахисник збірної України Євген Коноплянка зустрів Новий рік у колі сім'ї.

Його колега по національній збірній Тарас Степаненко перебуває за океаном – у Сполучених Штатах.

Олександру Зінченку не до святкувань – Манчестер Сіті сьогодні зіграє з Евертоном, тому українець повинен бути в тонусі. Втім, Сашко все ж зробив новорічне фото з нареченою Владою Седан та новоспеченими членами сім'ї – собаками.

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Володимир Зеленський, який саме говорив новорічне привітання, дуже вдало вписався в кадр.

Руслан Маліновський та його дружина зробиле миле фото в домашній атмосфері, поки їхня маленька донька спить.

Роман Яремчук з дружиною та сином вирушили в Дубай. "Найважчий, але найкращий рік позаду. З Новим роком", – написав форвард збірної України, яким цікавляться клуби з топ-чемпіонатів.

Андрій Шевченко та його велика сім'я відпочивають на Барбадосі. Наставник збірної України вже не вперше обирає для відпочинку Карибське море.

Його асистент та колишній одноклубник Олександр Шовковський обрав зовсім інший напрямок – Таїланд.

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