Яким був відбір Євро-2020 для збірної України – рекорд, перевтілення, сльози та скандал, який міг все зіпсувати

Збірна України тріумфально вийшла на чемпіонат Європи-2020. "Футбол 24" пригадує головні моменти успішного відбіркового турніру для команди Андрія Шевченка.

Липень 2018 року. УАФ (тоді ще ФФУ) продовжує контракт з Андрієм Шевченком та його тренерським штабом попри невихід "синьо-жовтих" на чемпіонат світу. Тоді наша команда посіла лише третє місце у відбірковій групі та не змогла кваліфікуватися на Мундіаль, пропустивши на перші позиції Ісландію та Хорватію.

Те рішення керівництва українського футболу викликало чимало дискусій – далеко не всі вболівальники та експерти були в захваті від гри збірної, не кажучи вже про результати. Втім, Шевченко не звертав жодної уваги на критику та спокійно продовжував працювати. Час показав, що довіра тренеру була абсолютно правильним рішенням – Україна достроково оформила вихід на Євро-2020 з першого місця, приємно здивувавши якщо не всіх, то багатьох прихильників футболу.

Жеребкування Євро-2020: Україна та інші збірні вже знають коло суперників – у нас вузький вибір, у Роналду група смерті

Втретє поспіль наша національна команда візьме участь у чемпіонаті Європи. При цьому збірна України вперше пробилася на континентальний форум, оминувши плей-офф. Відбір на Євро-2020 став найуспішнішим в історії "синьо-жовтих". Ми не лише не зазнали жодної поразки (таке вже було у кваліфікації Євро-2000), а й набрали рекордний в історії України відсоток можливих очок за всю історію відборів. Крім того, Україна вперше завершила календарний рік непереможною.

Кваліфікація до чемпіонату Європи-2020 була багатою на знакові моменти для команди Андрія Шевченка. Ми виділили головні, на нашу думку, події відбору, які найбільше закарбувалися у пам'яті під час шляху України на Євро.

Збірна України більше не боїться грандів

Одразу після жеребкування відбіркового турніру не бракувало песимізму. "Синьо-жовті" потрапили в одну групу до Португалії – чинного чемпіона Європи, а з третього кошика нам випала доволі міцна Сербія з кількома яскравими виконавцями. Здавалося, що нам світить лише боротьба за другу сходинку, але збірна України приємно здивувала всіх.

Підопічні Андрія Шевченка лише двічі втратили очки – у першому та останньому турах. Нульова нічия з Португалією у березні стала серйозним емоційним поштовхом та дозволила команді повірити в себе – після цього було 6 перемог поспіль і нічия в Белграді у матчі, який вже нічого не вирішував. Вирішальною стала перемога над Кріштіану Роналду та компанією на НСК Олімпійський, яка вивела нас на чемпіонат Європи.

Вдруге у своїй історії Україна обіграла чинного чемпіона континенту (у 2005 році ще була знаменита перемога над Грецією з голом Андрія Гусіна). 14 жовтня 2019 року – цей день назавжди увійде в історію українського футболу.

У двох матчах з чемпіонами Європи наша збірна взяла 4 очки, змусивши Португалію вдовольнитися лише другою сходинкою групи. При цьому "синьо-жовті" намагалися дотримуватися свого вже звичного ігрового почерку, практично не граючи на банальний відбій. Нинішня збірна України, безумовно, має свій стиль та здатна протистояти серйозним суперникам – у цьому переконався сам Кріштіану Роналду.

На цю команду приємно дивитися. Гравці вірять у тренера, а наставник вірить у підопічних – ідеальний симбіоз, який дозволяє з оптимізмом очікувати жеребкування фінальної стадії Євро-2020.

Яремчук, який змусив плакати батька та викликав істерику в Росії

Роман Яремчук – яскраве відображення прогресу збірної України. Екс-динамівець дебютував за національну команду минулого року в матчі Ліги націй проти Чехії. Перші поєдинки у футболці збірної України Яремчук провів не надто вдало, але Шевченко продовжував вірити у форварда, довіряючи йому місце у складі.

Яремчук відплатив тренеру якнайкраще – забитими м'ячами. У поєдинку Україна – Сербія 7 червня на Арені Львів нападник відзначився першим голом за національну команду. Символічно, що це сталося у рідному місті форварда. За Романа раділи тренерський штаб, партнери по команді та вся Україна, а батько Яремчука не зумів стримати сліз.

За кілька днів нападник Гента забив переможний гол у ворота Люксембургу, а в підсумку з 4-ма м'ячами став найкращим бомбардиром збірної у кваліфікації. Яремчук відкрив рахунок у матчі з Португалією та відзначився у воротах Сербії в заключному турі.

Яремчук – саме той тип нападника, який зараз потрібен Шевченку. Він може не лише сам завдати вирішального удару, а й прикрити м'яч корпусом, скинути під удар партнеру та навіть зіграти на позиції лівого вінгера.

При цьому уваги заслуговують не лише футбольні якості Романа. Він, на відміну від деяких екс-гравців національної команди, які ображено заявили про завершення кар'єри в збірній, не цурається української мови. Навіть після історичних перемог він скромно заявляє про те, що команді не варто впадати в ейфорію, а його цілком звичайні та адекватні слова спровокували істерику в Росії.

Яремчук на своєму шляху зіткнувся із серйозними перепонами – після невдалого періоду в Динамо у нього мало хто вірив. Роман довів, що віра та наполеглива робота над собою здатні творити дива – зараз він проводить найрезультативніший сезон в кар'єрі, став основним у збірній України та найкращим її бомбардиром у євровідборі. З невпевненого у собі футболіста Роман перетворився на справжню гольову машину. Нинішній Яремчук зробив себе сам. Красень!

Ця команда має характер та прихильність Фортуни

Невміння втримати позитивний результат – давня проблема як українських клубів, так і національної збірної. Кваліфікація на Євро-2020 хоча б частково виправила неприємну тенденцію.

Збірна України протягом євровідбору двічі пропускала першою – в поєдинках з Люксембургом та Сербією. У цих поєдинках підопічні Шевченка взяли 4 очки – Люксембург дотиснули у компенсований час, а нічию з сербами врятували буквально на останній секунді. Та й, зрештою, матч із Португалією теж продемонстрував характер "синьо-жовтих". Залишившись удесятьох проти чемпіонів Європи після неоднозначного вилучення, Україна змогла втримати необхідний результат попри всі намагання Роналду та компанії.

Також не забуваємо про гол на останніх секундах у матчі з Естонією та камбек у спарингу з Нігерією, коли наші зуміли відігратися, поступаючись 0:2. Можливо, це звучить банально та дещо пафосно, але в цієї команди є яйця.

"Кажу гравцям: "зніміть труси і я подивлюся, чи є у вас яйця". У половини – немає": брутальна роль геніталій у футболі

Зрозуміло, що не обійшлося без посмішки її величності Фортуни. Автогол майбутнього динамівця Жерсона Родрігеса на останніх секундах матчу в Люксембурзі подарував нашій збірній, можливо, не зовсім заслужену перемогу. Та й у Лісабоні Україна частково, що називається, "відскочила", адже Португалія була значно ближчою до перемоги. Проте переможців не судять – як кажуть, щастить сильнішим.

Збірна подарувала Україні промінь світла

Нинішня ситуація в Україні, на жаль, далека від ідеальної. До припинення бойових дій на Донбасі все ще дуже далеко, також не видно прогресу і в економіці. Людям банально не до футболу – пріоритетними є інші цінності.

Втім, саме національна збірна змогла подарувати нам миті щастя та навіть ейфорії. Те, що трапилося у поєдинку Україна – Сербія, не чекав, мабуть, ніхто. Це був чи не найкращий поєдинок в історії "синьо-жовтих" на той момент, а після перемоги 5:0 почали проскакувати тоді ще несміливі думки про перше місце в групі.

Матч з Португалією 14 жовтня став вершиною слави Шевченка та компанії – після нього декілька днів футбол був мало не головною темою для розмови. Чи не кожен з нас "співав, стрибав, сміявся, плакав". Плакав від щастя, як батько Яремчука на Арені Львів після гола сина. Заради таких емоцій потрібно жити та любити футбол.

І лише за це Шевченко, його тренерський штаб та футболісти варті безмежної вдячності. Набагато більшої, ніж овації трибун Арени Львів та НСК Олімпійський.

Зінченко, який сколихнув усю Європу

Одним із головних творців успіху збірної України став Олександр Зінченко. Представник Манчестер Сіті разом з Маліновським та Степаненком сформували тріо в центрі поля, яке багато в чому визначило стиль гри "синьо-жовтих". В активі Олександра гол у ворота Литви, а його відсутність в останньому турі переконала в тому, що зараз Зінченко є незамінною ланкою в командному механізмі Шевченка.

Втім, Сашко запам'ятався не лише діями на футбольному полі. Після домашнього матчу з Сербією хавбек не втримався та поцілував журналістку в прямому ефірі. Виявилося, що Зінченко та Влада Седан на той момент вже перебували у стосунках, а у жовтні Олександр освідчився дівчині. Цей вчинок українця привернув увагу європейських ЗМІ, які пригадали аналогічний поцілунок Ікера Касільяса після матчу ЧС-2010.

А епічне святкування Зінченка після виходу на Євро-2020? Так, можливо, це трохи смішно, але щиро. Людина щаслива від успіху своєї збірної – що в цьому поганого?

Скандал навколо Жуніора Мораєса

Нагадаємо, що Україна цілком могла втратити Євро-2020, причому навіть не на футбольному полі. У березні – після двох перших турів кваліфікації – всі не на жарт налякалися. Люксембург та Португалія подали скарги в УЄФА, вважаючи, що нападник Шахтаря Жуніор Мораєс був натуралізований з порушенням вимог Статуту ФІФА. Позаяк етнічний бразилець встиг зіграти в обох стартових поєдинках, то Україна ризикувала втратити 6 очок – тоді про боротьбу за Євро можна було б забути.

На щастя, минулося. УЄФА відхилив як скаргу, так і апеляцію, визнавши натуралізацію Мораєса правомірною. Українських вболівальників змусили понервувати, але цим все обійшлося. Ця невелика ложка дьогтю безслідно зникла у величезній діжці меду під назвою "Україна зіграє на Євро-2020".

"Збірній України не потрібно співати дифірамби": Мирон Маркевич – про наші проблеми і ймовірний матч із Росією