Яремчук проти Росії, а українка підкорила серце володаря "Золотого м'яча": топ-30 текстів Футбол 24 у 2019 році

Ми зібрали найкращі тексти наших авторів, щоб ви мали що почитати (перечитати) за святковим столом.

1. "Футбол – це не життя чи смерть, гравці – не боги". Відверта сповідь Клоппа про сина, фейли, Барселону та велику місію

...У 20 років я пережив момент, який повністю змінив моє життя. Я ще сам був дитиною, але вже став батьком. Будьмо відверті, тоді був далеко не ідеальний час для народження сина. Я грав на аматорському рівні у футбол та ходив до університету. Щоб заплатити за навчання, працював на складі, де зберігалися фільми для кінотеатру. Для юних читачів уточню: ми говоримо не про DVD – наприкінці 80-х все було на плівці.

О 6 ранку вантажівки приїжджали забрати нові фільми, і ми завантажували та розвантажували величезні металеві каністри. Вони були достатньо важкі, якщо чесно. Я просто молився, щоб не показували нічого на чотирьох бобінах, типу "Бен-Гур". Інакше день ставав нестерпним.

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2. "У Зеніт потрапив після п'яного дебошу в Шахтарі". Круті повороти футболіста, який мав проблеми з алкоголем

...Першого разу Бабія пробачили. Але поставили цікаву умову.

"За мене заступився асистент Бишовця Анатолій Давидов, – не приховує Олександр. – Анатолій Вікторович пішов до Бишовця і сказав, що всі хлопці просять залишити мене в команді. Не знаю, який фактор виявився вирішальним – його прохання чи надії, які Анатолій Федорович зі мною пов'язував, але Бишовець мене пробачив. Щоправда, розпорядився, щоб мене "зашили".

Я до цього поставився спокійно. Ну, зробили укол у вену. По-моєму, це суто психологічний метод. Я поцікавився у доктора, що зі мною буде, якщо знову вип'ю. Він заспокоїв, мовляв, фатальним результатом це не закінчиться. Хоча мені він допоміг – протримався майже весь чемпіонат".

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3. "Людей хвилюють лише мої гроші": історія аргентинського "Бекхема", який надихнув екс-лідера Шахтаря рекордною зарплатою

– За рівнем доходів ти перевершував Мессі та Роналду. Google називає тебе мультимільйонером...

– Ви повинні розуміти, що все це писалося заради гучних заголовків. Коли Мессі забивав декілька голів за матч, це вважалося нормальним, натомість мій дубль або хет-трик взагалі нікого не хвилював, люди обговорювали лише гроші. Я вважаю, що заслужив на такий контракт своєю важкою працею, насамперед, у Флуміненсе.

Кар'єра футболіста – доволі коротка. Я думав про майбутнє своєї сім'ї. У Китаї чудово розуміли, що мій трансфер – серйозний імпульс для розвитку тамтешнього футболу. Всі отримали те, чого хотіли.

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4. "Першим приїхало Динамо": Зінченко очима батьків і Ман Сіті – як з українського містечка видряпатись на вершину АПЛ

...Ця мандрівка почалася 16 років тому на півночі України. Йому було 6, коли мати Ірина відвела Олекса на перегляд у футбольну школу Радомишля, але цей перший досвід перетворився на суворий урок. Молодший і менший за будь-кого іншого Зінченко з усіх сил намагався справити враження, але все було безуспішно. Ніяковіючи, він повернувся через рік. Уже сильнішим і рішучішим, однак це знову не спрацювало так, як мало б.

Олекс рідко бачив м'яч і прийшов додому поскаржитись матері, що інші хлопчики не віддавали йому пас. Мама твердо відповіла на його розчарування: "Якщо з тобою не діляться м'ячем, піди і відвоюй його!" Цей досвід ранніх невдач виявився повчальним. І так само, як під час кар'єри в Сіті, поступово з кожним днем він справляв усе краще враження, доки не доріс до основи і навіть став капітаном.

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5. Страховий менеджер, бізнесмен, м’ясник: Карпати-1969 – як склалися їхні долі?

...Юст відіграв 9 сезонів за Динамо і виграв Кубок СРСР у 1954-му. Через 15 років він зробив це у якості тренера. Особлива фішка Ернеста Ервіновича – пристрасть до цигарок. Кажуть, він почав палити у 14-річному віці і навіть на тренерській лавці не розлучався з "Верховиною" без фільтру. Ключова риса характеру – неймовірний спокій. Деякі підопічні згадували, що за багато років тренерської діяльності Юст ніколи не лаявся і не зривався на крик. Спокій, закритість у собі і консервативність (навіть у виборі стартового складу) – суха характеристика образу тренера.

До Юста не завжди прихильно ставилися львівські чиновники. Попри усі підводні камені, йому вдалося досягти небувалого. Сімейне життя Юста наповнене трагізмом та драматизмом. На початку 70-х Тренера звільняють з Карпат, втім він залишається у Львові до 1987-го. Після розлучення з дружиною Юст їде в Угорщину. Навесні він традиційно працював у власному саду. Невеличкій застуді чоловік не надав уваги, та згодом медики діагностували проблеми з легенями. 21-го квітня 1992-го, в день 29-ї річниці з моменту першого матчу в історії Карпат, Ернеста Ервіновича не стало.

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6. "Була загроза життю": автор легендарного фінта – про страшну травму, образу на Реал та проблеми через власне волосся

...Навіть не підозрював, що фінал Ліги чемпіонів проти Валенсії, на який я виводив команду у статусі капітана, стане для мене останнім поєдинком у футболці Реала. Зізнаюсь, що хотів завершити кар'єру саме в Мадриді. Я не хочу вірити, що став жертвою Переса через підтримку Лоренсо Санса на виборах президента клубу. Флорентіно горів бажанням підписати Фігу, який коштував великих грошей, а Мілан паралельно запропонував за мій трансфер 18 млн євро. Це була доволі пристойна сума, як для 31-річного футболіста.

Разом з Пересом прийшов Піррі на посаду технічного секретаря. Він особисто сказав мені, що Реал готовий прийняти умови італійців. Не буду заперечувати, що відчув брак любові з боку клубу, який вирішив мене продати, але, з іншого боку, це був Мілан, і Берлусконі телефонував мені особисто.

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7. "Такі штрафи призводять до розколу в команді": Михайличенко і ще 2 злих генії у кар’єрі Шовковського

...Початок "нульових". Шовковський тільки-но оговтався від затяжного періоду депресії, пов’язаного із трагічним епізодом у Любляні-1999. Валерій Васильович Лобановський – ще живий і перебуває біля керма Динамо. Команда – на зборах у Ялті. Відбій у готелі "Спорт" – о 23:00.

Кілька "динамівців", зокрема і СаШо, засиділися у кафе. Збиратись почали близько 22:40. Але особливо не квапилися, до готельних номерів – 5-10 хвилин. Попросили рахунок. Офіціанти чомусь довго вовтузяться і затримують чек. Зрештою приносять – футболісти швидко розплачуються і мчать у готель.

Біля ліфта їх вже очікує Олексій Михайличенко, помічник Лобановського. Він демонстративно дивиться на годинник і оголошує вердикт: "Ви оштрафовані".

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8. "Він приховував свій діагноз". Унікальна кар'єра і трагічна смерть першого українця у чемпіонаті Туреччини

...Ворота Фенербахче захищав німець Тоні Шумахер, у нападі грав володар "Золотої бутси" Танжу Чолак. Вишневський відразу закріпився в основному складі і за підсумками сезону став третім у списку найкращих легіонерів турецького чемпіонату. Його фото рясніли на сторінках місцевих газет і журналів. Щоправда, інтерес ЗМІ був продиктований не тільки футбольними, а й політичними мотивами – українця вважали першим у Туреччині "легіонером-комуністом".

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9. Лесбійка воює з Трампом та ФІФА: Меган Рапіно – чемпіонка світу, яка бореться проти наркотиків та нерівності

...Рапіно давно заслужила славу бунтарки. Вона не боїться іти проти системи та розмовляти на незручні теми. Ще до старту ЧС-2019 вона заявила, що не піде на зустріч з Дональдом Трампом у Білий дім, навіть якщо команда виграє турнір. Президент США тоді віджартувався, що спочатку потрібно перемогти, але візит досі не відбувся. Бойкотувати зустріч готова не лише Меган, а й інші футболістки національної команди: "Ми не хочемо йти у Білий дім. Думаю, тому офіційне запрошення так і не прийшло".

Після фіналу жіночого чемпіонату світу аналітична компанія демократичної партії США провела опитування. Згідно з його результатами, на президентських виборах США 2020 року за Рапіно готові були б проголосувати 42 відсотки виборців, за Трампа – 41 відсоток. Цифри, які говорять красномовніше за будь-які аргументи.

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10. Топ-8 юних українців, яких виховує Італія: діаманти Мілана, Ювентуса, Лаціо – ми можемо їх втратити назавжди

...За манерою гри та навіть зовнішньо він нагадує Андрія Шевченка. Діє Владислав у нападі. Має хорошу швидкість, техніку, солідний удар. Такий собі форвард, який полюбляє грати із глибини, і якому потрібен простір.

Хлопець походить з української родини. Раніше його батьки мешкали у Чернівцях. Потім переїхали до Італії, де й залишилися жити.

У своїй віковій групі Нагрудний у Мілані – на хорошому рахунку. Клуб сподівається на цього гравця у майбутньому. А збірні Румунії та Молдови цікавляться Владом, враховуючи його буковинське походження.

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11. "Ми були в меншості, тому я залишився і бився". Зірка збірної Уганди – шлях від життя на вулиці до героя нації

...Батько продає будинок і зникає. Шестеро дітей залишаються із мамою. Родина й до цього не розкошувала, а відтепер малеча цілковито залежить від того, що заробить матір, яка торгує фруктами на ринку. Хадіджа Накітенде розуміє, що цього буде замало, й вирішує залишити Лузіру, передмістя Кампали й пошукати кращого заробітку деінде.

Із шістьох дітей разом із нею не їде лише 12-річний син. Патрік Кадду залишається в Лузірі й упродовж двох років живе на вулиці. Ночує на ринку, удень допомагає готувати чапаті (індійський хліб із пшеничного борошна, популярний і у деяких африканських країнах), увечері “підробляє” касиром у кібанді (угандійській версії відеосалону). Усе заради того, щоб і далі грати за команду Destiny Soccer Academy.

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12. "Дружина не пробачила": драматична історія зірваного трансферу Ярмоленка в АПЛ на фоні війни з Росією і сорому Суркіса

...Ми бачили, як він грає за Україну проти США. Ярмоленко виглядав так, ніби у нього є все – феноменальний футболіст. Кожен його бачив, але коли ви дивитесь на нього наживо, він виглядає особливим. Уперше, коли я вирушив на перегляд, Україна була у стані справжньої війни з Росією. Саме в той час збили Боїнг, і я сидів на борту порожнього літака British Airways у напрямку з Хітроу до Києва.

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13. Наркотики, стрілянина, бійка з тренером і "договірняки": як два екс-гравці Реала зганьбили мадридський клуб

...Перші проблеми з законом Аранда отримав у 15-річному віці, поцупивши мотоцикл. Юнак хотів продати транспортний засіб, щоб на виручені кошти придбати, увага, окуляри (!) для власної дівчини. Хоча цей доволі абсурдний вчинок не завадив обдарованому футболісту потрапити в академію Мадрида. Дель Боске завжди у нього вірив. "Я дізнався, що зробив Карлос, але вирішив залишити його в кантері. Якби ми викинули його на вулицю, він ризикував би перетворитись на злочинця", – пригадав легендарний тренер інцидент з власним учнем у інтерв'ю El Pais.

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14. "Програвати Україні – ганьба". Португальці критикують свою збірну, а преса вихваляє Шеву за успіх проти чемпіонів Європи

...Онлайн-версія Record детально розбирає матч у Києві, називаючи успіх України "перемогою ретельності, організованості та строгості". Місцеві журналісти знову захоплюються Пятовим і відзначають, що він пропустив лише один гол за два матчі проти Португалії, і той з пенальті.

Репортаж про матч має заголовок "Охопило розчарування", а наголошується там на тому, що португальські футболісти могли вивести хоча б нічию. Окрему увагу приділили післяматчевому фото з обіймами Андрія Шевченка та Кріштіану Роналду, на якому тренер збірної України втішає найкращого футболіста сьогодення.

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15. Навіть Бобан "врізав" копу: як ультрас Динамо Загреб змінили історію Хорватії та підтримують Україну

..."Матч ненависті" став початком кінця чемпіонату Югославії. Наступний сезон був для цієї ліги останнім. "Я був там. Публічна людина ризикувала життям, кар’єрою та всім, що приносило славу. Все заради однієї ідеї – ідеї Хорватії", – заявив пізніше Бобан.

Поліцейський, із яким побився Бобан, виявився боснійським мусульманином на ім’я Рефік Ахметовіч. За кілька років після бійки він публічно пробачив хорвату і зізнався, що міг пристрелити його. "Якби Бобан вдарив мене втретє, я б неодмінно дістав пістолет та застрелив його", – відверто заявив правоохоронець.

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16. "Нас запрошували у кримінальні кола". Кличко-молодший заробляв на Термінаторі, опинявся у нокдаунах і хотів побити брата

...Життя у домі нагадувало побут казарми. В обов’язки Віталія та зовсім малого 6-річного Володимира входило регулярне чищення батькового взуття та ременя від уніформи. Коли діло було зроблене, сини військовослужбовця виструнчувалися перед ним і доповідали: "Батьку, речі – у повному порядку". Одного вечора отець повернувся додому далеко за північ.

"Тато розбудив нас, засвітив світло, тримаючи своє взуття перед нашими обличчями. Він був розлючений: "Чому моє взуття непочищене? Ану вставайте!". Таке повторювалося кілька разів, бо черевики недостатньо блищали чи ми просто забули повідомити, що завдання виконано".

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17. Геній, який працював на Тоттенхем, повертає Ліверпуль у топ своїми секретами – дива, яким позаздрив би і Лобановський

...Вони познайомились у листопаді 2015-го. Саме йшов третій тиждень роботи Юргена Клоппа головним тренером Ліверпуля. Іан Грем, керівник відділу аналізу даних, завітав у кабінет німецького фахівця. Валлієць за походженням, хлопець, в якого обмаль фото в мережі, він хотів переконати тренера, що його робота стане у пригоді. З нагоди першого особистого знайомства Грем ніс у руках добрячий стос видрукуваних паперів.

Він розклав ці свої документи і почав розказувати про матч Борусії Дортмунд, яку в сезоні перед тим тренував Клопп, проти Майнца. Команда Юргена тотально домінувала проти клубу, який посів 11-е місце, але програла 0:2. Коли Іан почав пояснювати зміст його паперів, Клопп у захваті прокричав: "О, ти бачив цей матч. Це була шалена гра. Ми їх розбили, ти сам бачив!" Грем, звісно, не дивився цієї зустрічі. Як і безлічі інших, про які може розповісти так, ніби бачив на власні очі та ще й з кількома повторами.

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18. "Всі загинули. Уявляєш – всі!". Пахтакор розбився над Дніпропетровщиною – 40 років нечуваній трагедії

...11 серпня ми дивилися фінал Кубка СРСР Динамо (Тбілісі) – Динамо (Москва). Телефону в нашому номері не було, у двері постукала покоївка і сказала, що мені терміновий дзвінок із Ташкента. Якось відразу стало не по собі... На дроті був голова Республіканського комітету з фізичної культури і спорту Узбекистану Мірзаолім Ібрагімов. Його голос тремтів. Стримуючи ридання, він промовив слова, які до сих пір не вкладаються в голові: "Команда загинула... Добре, хоч ти з ними не полетів...".

Зв'язок урвався, я пам'ятаю, що вхопився за стійку адміністратора, продовжуючи тримати в руці телефонну трубку, до кінця не усвідомлюючи незворотність і жах того, що сталося. Страшнішої звістки бути не могло... Реакція була вегетативною. Було відчуття, що мене облили крижаною водою. Як добрався до номера – не пам'ятаю.

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19. Яремчук підірвав Росію легким тролінгом – підгоріло у фанатів, журналістів і навіть екс-форварда Динамо

...Боже, та поясніть вже їм хтось, що ставити за досягнення участь на Чемпіонаті світу, відбір до якого ти не проходиш, це якось зовсім дико. А, і так, Зінченко виявляється, грає у Гвардіоли тільки завдяки тому, що виступав за такий гранд світового футболу, як Уфа. Тільки чомусь після переходу з російського клубу він пішов в оренду, а потім пройшов тернистий шлях до основної команди. Але ж ні, це не заслуга важкої праці українця, це все Росія дала, на думку Юрана.

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20. Піні Захаві – головний агент футбольного світу. Трансфери-привиди, власні клуби та солідний вплив на АПЛ

...Ізраїльтянин має фантастичні зв'язки в Англії. Алекс Фергюсон, Кенні Далгліш, Грем Сунесс – лише деякі імена з широкого списку друзів Захаві. Піні підривав Туманний Альбіон гучними трансферами. Ріо Фердінанд з Лідса в Манчестер Юнайтед, Ешлі Коул з Арсенала в Челсі, Карлос Тевес і Хав'єр Маскерано у Вест Хем. Він вважається майстром складних переговорів і укладання проблемних угод.

У 2003-му Захаві привів у Челсі Романа Абрамовіча. "Що таке Челсі до появи Романа? Декілька днів – і клуб став би банкрутом. Ситуація була катастрофічною. Виконавчий директор прийшов до мене і відверто почав просити про допомогу – не було грошей навіть на зарплату. А зараз Челсі – одна з кращих команд світу", – не применшує своїх успіхів агент.

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21. "Тренери довго не живуть, і успішні – теж". Правила життя Олександра Петракова – він зробив Україну чемпіоном світу

...Ця мить перемоги, знаєте, до неї йдеш все життя, а вона пролітає за одну секунду і вже розумієш, завтра інший день, все залишилося там, позаду. Треба вже йти вперед.

Я завжди казав, що ми сильні командою. У нас єдина дружня сім’я.

Ми стали один одному як рідні, і дуже шкода, що завтра нам доведеться розлучитися. А як складеться їхня доля — залежить виключно від них.

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22. Мати Роналду пройшла крізь люте пекло – побої, приниження, аборт, спроба самогубства. Кріштіану народився лише дивом

...Вона думала про аборт. Навіть спробувала народний метод – пила чорне кип'ячене пиво, а потім бігала та стрибала до знемоги. Усе – марно. "Ви хочете перервати вагітність? – здивовано перепитав Марію гінеколог. – Але навіщо?! Дитя – абсолютно здорове. Воно наповнить вашу домівку радістю".

П’ятого лютого 1985 року на світ з’явився Кріштіану Роналду. Долорес назвала свого сина на честь тодішнього президента США Рональда Рейгана. "Він важить так багато, що може стати футболістом", – напророкували їй у пологовому будинку.

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23. Традиція, олігархи та народне визнання: чому неонацизм на українських стадіонах залишиться непереможним?

...Радикали співчуватимуть Гітлеру, Ку-клукс-клану та Андерсу Брейвіку – хоча б із мотивів протиставлення. "Ви такі толерантні й ніжні? Ось вам наші футболки з принтом про австрійського художника!". Це вже не кажучи про те, що за 28 останніх років праворадикальна ідея у Європі стала самовідтворюваною, має власну літературу та своїх героїв.

Власне, в цьому нічого страшного немає. Хтось любить Гітлера, хтось вірить у відсутність агресії Росії на Сході, комусь до вподоби теорія плоскої Землі, а декому просто весело бути агресивним контркультурником – серед таких людей ви можете знайти навіть вчених із науковими ступінями. Це було, є і буде в тих чи інших іпостасях у всьому світі, тож робити круглі очі й кричати “ШОК, У НАС ФАШИСТИ НА СТАДІОНІ” дивно. Проблема не в цьому.

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24. "Під час передачі про Шевченка не міг стримати сліз": фанат Мілана, що погрожував Ювентусу – яким був президент Сассуоло

...Атрибути міланського клубу постійно оточували Сквінці: чохол на його телефоні був у червоно-чорних кольорах, а в його офісі висіла легендарна табличка з написом "Сассуоло – Інтер – 1:0". У нелюбов до "кузенів" Джорджо вклав усю свою ненависть, не втрачаючи нагоди потролити непримиренного суперника. Можна лише здогадуватися, наскільки важко йому було пережити дві поразки від "змій" з рахунком 0:7 у перших двох сезонах Сассуоло в Серії А. Однак згодом "нероверді" виправили ситуацію – за 12 поєдинків проти Інтера клуб Сквінці переміг 7 разів, а програв лише 4.

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25. Яким був відбір Євро-2020 для збірної України – рекорд, перевтілення, сльози та скандал, який міг все зіпсувати

...Матч з Португалією 14 жовтня став вершиною слави Шевченка та компанії – після нього декілька днів футбол був мало не головною темою для розмови. Чи не кожен з нас "співав, стрибав, сміявся, плакав". Плакав від щастя, як батько Яремчука на Арені Львів після гола сина. Заради таких емоцій потрібно жити та любити футбол.

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26. Іспанія пережила ніч терору: велика зрада та шокуюча зміна тренера перед Євро-2020 як результат "російського синдрому"

...Фахівець, який все життя працював помічником свого зіркового товариша, сильно образився на Рубіалеса та самого Енріке. Роберт з чинним контрактом до кінця континентальної першості (липень 2020) вважав великою несправедливістю своє можливе звільнення. Про намір піти з команди він заявив у неділю, за добу до заключного поєдинку кваліфікації. Приблизно в цей же час президент вийшов на "Лучо".

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27. "Він – сексуальний маніяк". Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду

"Лота познайомив мене з багатьма футболістами і їхніми другими половинками, ось тоді мені став цікавим і футбол, – не приховувала Чудінова. – Знайомив із Олівером Каном, Бастіаном Швайнштайгером, Лукасом Подольскі, Лукою Тоні, Франком Рібері. Ми були присутні на церемоніях, де визначали найкращого гравця світу. Там познайомилася із Ліонелем Мессі, Кака, Кріштіану Роналду. Коли у Мюнхен приїхав Анатолій Тимощук із дружиною, знайомилися і з ними".

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28. "Батько і син тримали банер "Рафа зламався": Бенітес – про стосунки із Роналду, епічне фіаско Шеви і російське "западло"

...“Вони мали Кака між лініями і двох нападників: Андрія Шевченка та Ернана Креспо. У першій половині гри ми не контролювали центр поля. Спершу я вважав, що з гравцями рівня Хабі Алонсо та Стівена Джеррарда ми маємо якісний центр поля, але Кака почувався досить вільно: стиль гри Джеррарда – "box-to-box". Ми випустили Діді на поле і ситуація покращилася, ми більше контролювали гру та виглядали значно збалансованіше".

“Якщо чесно, перед самим стартовим свистком ми казали хлопцям: "Не втрачайте м’яч упродовж першої хвилини". Але ми його втратили, Мілан заробив штрафний та забив на першій же хвилині! Це було зовсім не по плану. Але наша сила полягала в тому, що ми змогли правильно зреагувати".

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29. Провал Гвардіоли в Сіті: no Zina – no party і криза 4-го сезону, або Як небажання змін наближає "незалежність" Каталонії

...Січень дасть відповідь на головну інтригу щодо фігури Гвардіоли – чи готовий він змінюватися? Тактичний фрік із Сантпедора сотню разів доводив, що може придумувати нові ігрові ходи й моделі, змінювати формації кілька разів за матч і відкривати нові грані навіть у найбільш одноманітних гравців. Та настав час змінюватися.

Якщо Гвардіола виявиться неготовим до цього, то матиме лише два шляхи. Перший – інерційно-раціональний – перебратися в умовний Турин, перебудувати Ювентус і спробувати за новий 3-річний цикл біля керма топ-клубу здобути якомога більше трофеїв. Другий – ірраціональний – подейкують, що сепаратистська партія Junts per Catalunya перебуває у пошуку нового популярного лідера, який таки реалізує програму на вихід із іспанського королівства.

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30. Мілевський, Коноплянка та Федецький грають за борщ, вино і футболку Мессі: Минай у "мріях" Михайла Кополовця

..."Івановіч пообіцяв приїхати в Минай. "Приїдеш до нас?" – "Міша, буду їхати через Україну – обов'язково заскочу", – розповідав про зустріч з сербським футболістом Михайло Кополовець.

Настав той час, коли шлях Івановіча все ж пролягав через нашу неньку. По "прекрасній" дорозі, де час від часу трапляється асфальт, вирішив завітати у гості до українця. Обіцянки треба виконувати. Гуляли весело і гучно, але вранці було вже не так солодко. Браніслав побачив, що спить в обіймах з контрактом, який підписав з Минаєм, а паспорт десь зник.

Зірка Реала, Фран Соль і шокуюча сповідь Рикуна: двадцятка топових інтерв'ю Футбол 24 у 2019 році