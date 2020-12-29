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Мойєс очолив Вест Хем – Ярмоленко отримав нового головного тренера

29 грудня 23:17 2269 Читать на русском
Мойєс очолив Вест Хем – Ярмоленко отримав нового головного тренера
Девід Мойєс / Сайт Вест Хема

Вест Хем визначився із заміною для Мануеля Пеллегріні – новим тренером лондонців став Девід Мойєс.

Вест Хем на своєму офіційному сайті оголосив про призначення Девіда Мойєса на тренерський місток команди.

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Контракт шотландського фахівця розрахований на 18 місяців. Він дебютує вже у найближчому матчі АПЛ проти Борнмута (1 січня). Мойєс відомий за роботою у таких англійських клубах, як Евертон і Манчестер Юнайтед. Також це вже не перший його прихід у Вест Хем – у листопаді 2017 року він замінив хорвата Славена Біліча і завершив сезон 2017/18 на 13 сходинці АПЛ.

Нагадаємо, вчора стало відомо про звільнення Мануеля Пеллегріні з посади головного тренера "молотів". Під керівництвом чилійця команда демонструвала жахливі результати упродовж останніх місяців – усього вісім очок у 13 матчах чемпіонату Англії. Останньою краплею стала домашня поразка від Лестера (1:2) у 20 турі. Вест Хем впритул наблизився до зони вильоту, випереджаючи 18-ту Астон Віллу всього на один пункт.

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Вест Хем Вест Хем Англія Девід Мойєс Девід Мойєс Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Головне Трансфери Чемпіонату Англії Трансфери Мануель Пеллегріні Мануель Пеллегріні
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