"Шевченко мав пропозиції завжди. Коли він працював зі збірної України, то на нього виходили певні клуби. Я впевнений, що і зараз є пропозиції для продовження кар'єри.

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Але тут дуже важливо зробити правильний вибір. Іноді навіть поспішати не треба. Потрібно розібратися, придивитися, побачити в клубі якусь перспективу. Під час роботи зі збірною він навіть не розглядав пропозиції. Шевченко дуже хотів зіграти на чемпіонаті Європи.

Зараз доволі бурхливий період у його кар'єрі, тому, думаю, він візьме паузу. Роздивиться, перегляне пропозиції. Але те, що він затребуваний фахівець – це факт", – сказав журналіст у програмі Циганик Live.

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