"Шевченко имел предложения всегда. Когда он работал со сборной Украины, то на него выходили определенные клубы. Я уверен, что и сейчас есть предложения для продолжения карьеры.

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Но здесь очень важно сделать правильный выбор. Иногда даже спешить не надо. Нужно разобраться, присмотреться, увидеть в клубе какую-то перспективу. При работе со сборной он даже не рассматривал предложения. Шевченко очень хотел сыграть на чемпионате Европы.

Сейчас довольно бурный период в его карьере, поэтому, думаю, он возьмет паузу. Рассмотрит, пересмотрит предложения. Но то, что он востребованный специалист – это факт", – сказал журналист в программе Циганик Live.

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