Павелко не виключає повернення Шевченка у збірну України
Президент УАФ Андрій Павелко не прощається з екс-керманичем "синьо-жовтих" Андрієм Шевченком.
"Я бажаю, щоб штаб Андрія Шевченка був успішним у клубному футболі. Побажаємо їм успіху і нашій збірній у відборі до чемпіонату світу в Катарі.
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Я сподіваюся, що через якийсь час ми Андрія разом з іншими членами тренерського штабу побачимо в нашій збірній з новими ідеями", – сказав Павелко в ефірі програми Великий футбол.
Нагадаємо, після Євро-2020 Андрій Шевченко покинув крісло наставника національної команди України, на його місце сватають ще одну легенду Динамо Сергія Реброва.
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