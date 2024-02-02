"Мав чимало пропозицій під час повномасштабної війни в Україні? Так, було багато пропозицій. Але для мене не було іншого рішення, я не розглядав їх, бо знав, що я можу бути потрібен. Для мене дуже важливо, бо в мене родина тут, я виріс в Україні. Україна для мене дуже багато значить.

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Зараз це зовсім інша робота для мене. Я хочу сконцентруватися тільки на роботі президента УАФ, бо це дуже відповідальна робота. Треба все зробити, щоб ті 9 пунктів, які ми запропонували, втілилися у життя. Там є дуже важливі пункти.

Треба створити прозору систему, щоб вони знали, що кошти йдуть сюди, і вони будуть витрачені на дитячий футбол, на допомогу національній чи молодіжній команді, на футзал або на жіночу збірну. Жіночий футбол для нас буде дуже важливим. Після цього реально повернутись до тренерства? Я навіть не розглядаю це, зараз в мене є робота, я повинен її робити. Я тільки почав. Це другий день, а ти мене вже питаєш за тренерське майбутнє", – розповів Шевченко на YouTube-каналі Бомбардир.

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