"Имел немало предложений во время полномасштабной войны в Украине? Да, было много предложений. Но для меня не было другого решения, я не рассматривал их, потому что знал, что я могу быть нужен. Для меня очень важно, потому что у меня семья здесь, я вырос в Украине. Украина для меня очень много значит.

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Сейчас это совсем другая работа для меня. Я хочу сконцентрироваться только на работе президента УАФ, потому что это очень ответственная работа. Надо все сделать, чтобы те 9 пунктов, которые мы предложили, воплотились в жизнь. Там есть очень важные пункты.

Надо создать прозрачную систему, чтобы они знали, что средства идут сюда, и они будут потрачены на детский футбол, на помощь национальной или молодежной команде, на футзал или на женскую сборную. Женский футбол для нас будет очень важным. После этого реально вернуться к тренерству? Я даже не рассматриваю это, сейчас у меня есть работа, я должен ее делать. Я только начал. Это второй день, а ты меня уже спрашиваешь о тренерском будущем", – рассказал Шевченко на YouTube-канале Бомбардир.

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