"Моє звернення було до італійського народу. Мілан із задоволенням пішов назустріч. Зараз ми маємо про це говорити у всьому світі. Спілкуюсь із багатьма командами, телеканалами. Чим більше ми про це говоритимемо – тим більше нас чутимуть. Ми всі чудово розуміємо, яка величезна гуманітарна проблема зараз в Україні. Чув, люди не можуть виїхати, організувати все це, прийняти людей, відправити ліки. Я на зв'язку зараз із послами Італії та Великобританії.

Шевченко закликав італійців допомогти Україні перед матчем Мілан – Інтер

Якось координую волонтерські процеси з Італії? Звичайно. Кожен мій виступ на каналі, кожна зустріч обов'язково передається на офіційний сайт посольства, Червоного хреста. Спілкуюся з багатьма фондами, які вже сьогодні перераховують гроші, щоби були ліки для підтримки людей, для розміщення їх. Проводитимуть марафони.

Зі свого боку ми всі повинні зробити максимум, щоб залучити фонди, які могли б все зробити для забезпечення нашої країни. Розраховую на набагато більшу суму, щоб поєднати фонди спільно. Залучити людей більше говорити про це. Це головне завдання сьогодні – як можна допомогти Україні. Санкції було введено. Ми всі розуміємо – це вже закрите питання. Росія не братиме участі в жодному турнірі – ні у футбольному, ні взагалі у спорті. Весь світ сьогодні відвертається. Як можна підтримувати країну, яка проводить відкриту війну?

Чи тримаю зв'язок з рідними в Україні? Так, звичайно. Хочу привіт передати їм. Моя мама, сестра, родичі – у Києві. Ніхто з них не поїде нікуди. Вони будуть там, по можливості допомагають, роблять все, що можуть. Мої батьки та сестра під Києвом, 5 км до міста. Коли треба – йдуть у бомбосховища. Організовуються, намагаються передавати їжу. У ситуації, де сьогодні все в Україні. Хочу передати слова подяки всім солдатам, людям, які захищають сьогодні країну. Ви – мої герої. Велика подяка", – поділився Шевченко у ефірі UA: Перший.

"Росіяни – це орки, суміш орди з монголами та удмуртами": екс-хавбек Металіста – про зраду, окупантів і терор у Харкові