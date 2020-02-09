Шевченко кращий за легенд, Ібрагімовіч далеко позаду – топ-5 бомбардирів в історії дербі Мілана

Дербі делла Мадонніна вважається одним із найвідоміших протистоянь у світовому футболі. "Футбол 24" пригадує найкращих голеодорів в його історії.

Основний ажіотаж навколо прийдешнього міланського дербі пов'язаний із постаттю Златана Ібрагімовіча. Швед пограв у складі обох команд, а нещодавно вдруге став гравцем Мілана. "Россонері" сподіваються, що Ібра зможе стати зброєю, яка зупинить грізний Інтер Антоніо Конте. Тим більше, Златан є найкращим бомбардиром дербі серед гравців, які все ще грають. Він 4 рази забивав за "нерадзуррі" та двічі – за Мілан. У "змій" найкращий Кандрева – всього 2 голи. Був іще Мауро Ікарді (5), але аргентинець влітку зі скандалом перейшов у ПСЖ. Ці цифри яскраво демонструють кризу у протистоянні Мілана та Інтера, особливо, якщо звернути увагу на бомбардирські подвиги гравців минулого.

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5. Енріко Кандіані. Інтер/Мілан, 10 голів

Кандіані зробив собі ім'я у складі Інтера, але має у своєму списку сезон у червоно-чорній футболці. Енріко відомий неймовірним дебютом за Мілан – "россонері" програли Інтеру 5:6, а нападник двічі засмутив свій колишній клуб. У другому колі Кандіані забив "нерадзуррі" ще один раз.

3-4. Гуннар Нордаль. Мілан, 11 голів

Найкращий бомбардир в історії Мілана (221 гол) також часто відзначався і в найпринциповішому протистоянні для команди. Швед, який п'ять разів ставав капокантьєре Серії А, записав у свій актив одинадцять голів у міланському дербі.

3-4. Іштван Ньєрш. Інтер, 11 голів

Угорець перебрався на Апенніни за рік до приїзду Нордаля. Саме у тіні форварда Мілана довелося провести найкращі роки у своїй кар'єрі Іштвану Ньєршу. Проте Стефано, як його називали в Італії, регулярно мстив команді шведа – 11 голів Ньєрш забив у зустрічах з Міланом.

2. Джузеппе Меацца. Інтер/Мілан, 13 голів

Абсолютна легенда італійського футболу. Його ім'я носить стадіон у Мілані, де він встиг пограти у складі обох місцевих топ-клубів. Проте зіркою Меацца став в Інтері, тому вболівальники Мілана воліють називати арену Сан-Сіро. Джузеппе також забивав у дербі в складі обох команд. Щоправда, 12 зі своїх 13-и голів він провів у ворота "россонері".

1. Андрій Шевченко. Мілан, 14 голів

Українець став справжньою легендою Мілана та улюбленцем тіфозі "россонері". Не в останню чергу, таку любов Шева заслужив, бо регулярно відзначався у воротах запеклого ворога "дияволів" – Інтера. Форвард забив 14 голів у Дербі делла Мадонніна: 8 разів Шевченко засмучував кузенів у матчах Серії А і ще по три в Кубку Італії та Лізі чемпіонів. Беззаперечно, найпам'ятніший серед цих голів трапився у півфіналі ЛЧ сезону-2002/03 (1:1 на виїзді та 0:0 вдома). Фактично українець вивів Мілан у манчестерський фінал, де згодом реалізував вирішальний пенальті в серії проти Ювентуса.

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