Шевченко лучше легенд, Ибрагимович далеко позади – топ-5 бомбардиров в истории дерби Милана

Дерби делла Мадоннина считается одним из самых известных противостояний в мировом футболе. "Футбол 24" вспоминает лучших голеадоров в его истории.

Основной ажиотаж вокруг грядущего миланского дерби связан с фигурой Златана Ибрагимовича. Швед поиграл в составе обеих команд, а недавно во второй раз стал игроком Милана. "Россонери" надеются, что Ибра сможет стать оружием, которое остановит грозный Интер Антонио Конте. Тем более, Златан является лучшим бомбардиром дерби среди игроков, которые все еще играют. Он 4 раза забивал за "нерадзурри" и дважды – за Милан. У "змей" лучший Антонио Кандрева – всего 2 гола. Был еще Мауро Икарди (5), но аргентинец летом со скандалом перешел в ПСЖ. Эти цифры ярко демонстрируют кризис в противостоянии Милана и Интера, особенно, если обратить внимание на бомбардирские подвиги игроков прошлого.

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5. Энрико Кандиани. Интер/Милан, 10 голов

Кандиани сделал себе имя в составе Интера, но имеет в своем списке сезон в красно-черной футболке. Энрико известен невероятным дебютом за Милан – "россонери" проиграли Интеру 5:6, а нападающий дважды огорчил свой бывший клуб. Во втором круге Кандиани забил "нерадзурри" еще один раз.

3-4. Гуннар Нордаль. Милан, 11 голов

Лучший бомбардир в истории Милана (221 гол) также часто отмечался и в принципиальном противостоянии для команды. Швед, который пять раз становился капокантьере Серии А, записал в свой актив одиннадцать голов в миланском дерби.

3-4. Иштван Ньерш. Интер, 11 голов

Венгр перебрался на Апеннины за год до приезда Нордаля. Именно в тени форварда Милана пришлось провести лучшие годы в своей карьере Иштвану Ньершу. Однако Стефано, как его называли в Италии, регулярно мстил команде шведа – 11 голов Ньерш забил во встречах с Миланом.

2. Джузеппе Меацца. Интер/Милан, 13 голов

Абсолютная легенда итальянского футбола. Его имя носит стадион в Милане, где он успел поиграть в составе обеих местных топ-клубов. Однако звездой Меацца стал в Интере, поэтому болельщики Милана предпочитают называть арену Сан-Сиро. Джузеппе также забивал в дерби в составе обеих команд. Правда, 12 из своих 13-и голов он провел в ворота "россонери".

1. Андрей Шевченко. Милан, 14 голов

Украинец стал настоящей легендой Милана и любимцем тифози "россонери". Не в последнюю очередь такую любовь Шева заслужил, потому что регулярно отмечался в воротах заклятого врага "дьяволов" – Интера. Форвард забил 14 голов в Дерби делла Мадоннина: 8 раз Шевченко огорчал кузенов в матчах Серии А и еще по три в Кубке Италии и Лиге чемпионов. Безусловно, самый памятный среди этих голов случился в полуфинале ЛЧ сезона-2002/03 (1:1 на выезде и 0:0 дома). Фактически украинец вывел Милан в манчестерский финал, где потом реализовал решающий пенальти в серии против Ювентуса.

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