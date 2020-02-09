Інтер – Мілан: Шевченко зворушливо підтримав "россонері" напередодні дербі делла Мадонніна

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко залишається справжнім фанатом Мілана навіть після завершення ігрової кар'єри.

Андрій Шевченко не залишив поза увагою одне з головних дербі Італії Інтер – Мілан та підтримав свою колишню команду.

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"Завжди з вами, хлопці! Forza Milan", – написав Шевченко у дописі свого Instagram, додавши світлину з часів виступів за "россонері". Додамо, що наставник збірної України є легендою Мілана, за який виступав з 1999 по 2006 та з 2008 по 2009 роки, наколотивши 175 м'ячів у 322 іграх.

Нагадаємо, дербі делла Мадонніна відбудеться сьогодні, 9 лютого. Початок гри о 21:45.

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