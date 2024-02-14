Ставка на Шевченка: клуби УПЛ хочуть, щоб новий президент УАФ створив умови для єдиного телепулу
Власник Вереса Іван Надєїн сподівається, що завдяки Андрію Шевченку вдасться змінити законодавство, щоб утворити телепул УПЛ.
"Це ще не пул, бо нема трьох клубів. Зараз є тринадцять клубів. Ми об’єднуємося і хочемо літом до абсолютно всіх донести цю ідею об'єднання і проведення прозорого тендеру і вибору єдиного бродкастера.
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У нас буде зустріч президентів клубів з новим президентом УАФ. Я сподіваюся, що ми домовимося і УАФ стане ініціатором щодо зміни законодавства. Бо зараз права на трансляцію належать клубам і кожен клуб вирішує сам. Коментатор комусь не подобається, камери, тінь на полі, ще щось – і клуб виходить з пулу.
Має бути не так. Має бути прозорий тендер, контракт на декілька років. Клуб має розуміти: якщо ти в УПЛ – ти в пулі і отримуєш гроші за трансляції, плануєш якось свій бюджет", – цитує Надєїна офіційний сайт Вереса.
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