"Це ще не пул, бо нема трьох клубів. Зараз є тринадцять клубів. Ми об’єднуємося і хочемо літом до абсолютно всіх донести цю ідею об'єднання і проведення прозорого тендеру і вибору єдиного бродкастера.

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У нас буде зустріч президентів клубів з новим президентом УАФ. Я сподіваюся, що ми домовимося і УАФ стане ініціатором щодо зміни законодавства. Бо зараз права на трансляцію належать клубам і кожен клуб вирішує сам. Коментатор комусь не подобається, камери, тінь на полі, ще щось – і клуб виходить з пулу.

Має бути не так. Має бути прозорий тендер, контракт на декілька років. Клуб має розуміти: якщо ти в УПЛ – ти в пулі і отримуєш гроші за трансляції, плануєш якось свій бюджет", – цитує Надєїна офіційний сайт Вереса.

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