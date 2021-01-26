"Кількість кандидатів до збірної України? Ситуація з COVID-19 трохи збільшила список, за ким ми стежимо. Ми ведемо 35-40 футболістів, а потім викликаємо 23-24. Через COVID-19 викликаємо 27-28. Звичайно, комунікація є. Тренер із фізпідготовки спілкується зі своїми колегами з клубів, щоб знати стан гравців. Іноді навіть відправляємо футболістам програми тренувань, збираємо абсолютно всю інформацію щодо пошкоджень.

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Також спілкуємося телефоном. Шевченко часто розмовляє з футболістами безпосередньо. Моя робота – дивитися матчі, як гравці там виглядають, скільки грають. Це все командна робота. За деякими гравцями стежимо менше. Це я про тих, кого добре знаємо. Наприклад, Маліновський, Зінченко, Ярмоленко. Їх можливості нам відомі, тому вони отримують менше уваги. Це не проблема.

Більш уважно стежимо за футболістами, яких знаємо менше – Корнієнко, Забарний, Конопля. Намагаємося більше з ними познайомитися. Немає такого числа матчів, за якими потрібно дуже уважно стежити.

Ліга чемпіонів нам дає додаткову інформацію. Матчі УПЛ не завжди інформативні, для нас це не 100%. В осінній період добре, коли є чемпіонат і ЛЧ. Це різні рівні. Якщо залишиться тільки чемпіонат – буде мало матчів і ризик, що інформація буде неповною", – розповів Малдера у програмі Бомбардир.

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