Малдера зізнався, як тренерський штаб Шевченка обирає гравців до заявки збірної України
Тренер збірної України Андреа Малдера розповів про відбір гравців до головної команди країни.
"Кількість кандидатів до збірної України? Ситуація з COVID-19 трохи збільшила список, за ким ми стежимо. Ми ведемо 35-40 футболістів, а потім викликаємо 23-24. Через COVID-19 викликаємо 27-28. Звичайно, комунікація є. Тренер із фізпідготовки спілкується зі своїми колегами з клубів, щоб знати стан гравців. Іноді навіть відправляємо футболістам програми тренувань, збираємо абсолютно всю інформацію щодо пошкоджень.
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Також спілкуємося телефоном. Шевченко часто розмовляє з футболістами безпосередньо. Моя робота – дивитися матчі, як гравці там виглядають, скільки грають. Це все командна робота. За деякими гравцями стежимо менше. Це я про тих, кого добре знаємо. Наприклад, Маліновський, Зінченко, Ярмоленко. Їх можливості нам відомі, тому вони отримують менше уваги. Це не проблема.
Більш уважно стежимо за футболістами, яких знаємо менше – Корнієнко, Забарний, Конопля. Намагаємося більше з ними познайомитися. Немає такого числа матчів, за якими потрібно дуже уважно стежити.
Ліга чемпіонів нам дає додаткову інформацію. Матчі УПЛ не завжди інформативні, для нас це не 100%. В осінній період добре, коли є чемпіонат і ЛЧ. Це різні рівні. Якщо залишиться тільки чемпіонат – буде мало матчів і ризик, що інформація буде неповною", – розповів Малдера у програмі Бомбардир.
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