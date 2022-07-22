Луганці, ймовірно, припинять співпрацю одразу з сімома футболістами, інформує ресурс вболівальників Зорі.

Зоря оголосила про трансфер вихованця Шахтаря

Близькими до відходу з команди наразі є воротар Микита Шевченко, оборонці Тимофій Сухар, Данило Скорко, Валерій Дубко, хавбек Максим Казаков і нападник Абдулла Абдуллаєв. Усі вони 30 червня вирушили на перший тренувальний збір.

А от захисник Юрій Дудник вже оголосив, що йде зі Зорі. "Для мене завжди було величезною честю та гордістю грати за цю команду та за своє рідне місто. З дитинства завжди мріяв опинитися там і грати за цей клуб.

Важко передати словами, наскільки багато для мене означає Зоря й означатиме завжди. Але будь-якій історії настає кінець, чи не так? Кожен фінал приречений стати новим початком", – написав молодий гравець в Instagram.

Ярмоленко в Динамо, Рух витіснить Зорю, сильна збірна і бідні "аграрії" – що буде з українським футболом?