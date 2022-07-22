Луганчане, вероятно, прекратят сотрудничество сразу с семью футболистами, информирует ресурс болельщиков Зари.

Заря объявила о трансфере питомца Шахтера

Близки к уходу из команды сейчас вратарь Никита Шевченко, защитники Тимофей Сухарь, Даниил Скорко, Валерий Дубко, хавбек Максим Казаков и нападающий Абдулла Абдуллаев. Все они 30 июня отправились на первый тренировочный сбор.

А вот защитник Юрий Дудник уже объявил, что уходит из Зари. " Для меня всегда было огромной честью и гордостью играть за эту команду и за свой родной город. С детства всегда мечтал оказаться там и играть за этот клуб.

Трудно передать словами, насколько многое для меня означает Заря и будет означать всегда. Но любой истории наступает конец, не правда ли? Каждый финал обречен стать новым началом", – написал молодой игрок в Instagram .