Луганці на своєму офіційному сайті повідомили про підписання Чурка. Півзахисник приєднався до Зорі на безоплатній основі.

Шахтар оголосив про підписання легіонера

Контракт розрахований на 1 сезон. За свою кар'єру Чурко встиг пограти за Шахтар, Маріуполь, Металіст, Академію Пушкаша, Мезекевешд (обидва – Угорщина), італійський Фрозіноне.

Минулий сезон В'ячеслав провів у складі Колоса, за який зіграв у 25 матчах, відзначившись голом та 2 асистами.

Росія напала на Україну: трансфери Динамо і Шахтаря, екс-зірка "гірників" поїхав працювати до агресорів (LIVE)