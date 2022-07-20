Зоря оголосила про трансфер вихованця Шахтаря
20 липня 21:47 - Читать на русском
Хавбек В'ячеслав Чурко офіційно приєднався до луганської Зорі.
Луганці на своєму офіційному сайті повідомили про підписання Чурка. Півзахисник приєднався до Зорі на безоплатній основі.
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Контракт розрахований на 1 сезон. За свою кар'єру Чурко встиг пограти за Шахтар, Маріуполь, Металіст, Академію Пушкаша, Мезекевешд (обидва – Угорщина), італійський Фрозіноне.
Минулий сезон В'ячеслав провів у складі Колоса, за який зіграв у 25 матчах, відзначившись голом та 2 асистами.
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