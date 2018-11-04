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Шевченко: Гол Шапаренка – це теж підтвердження його прогресу

09:08 255 Читать на русском
Шевченко: Гол Шапаренка – це теж підтвердження його прогресу
Микола Шапаренко (праворуч) / фото: ФК Шахтар

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився враженнями після матчу 14 туру УПЛ між Шахтарем та Динамо.

"Матч був дуже якісний і емоційний. Думаю, і вболівальникам було цікаво подивитися, і мені як фахівцю було цікаво.

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Шапаренко? Він зіграв дуже впевнено, добре. Рухається в правильному напрямку, в його грі є поліпшення. І те, що головний тренер довірив йому місце в складі, і забитий його м'яч – це теж підтвердження прогресу.

Гра Микити Бурди? Я не думаю, що в пропущених м'ячах треба завжди знаходити помилки в обороні. Сьогодні, наприклад, другий гол Шахтаря – це чудове виконання Коваленка.

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Бувають і помилки, але Бурда провів чудовий матч. І не тільки Бурда. Взагалі, я вважаю, київське Динамо провело хорошу другу половину", – цитує Шевченка Dynamo.kiev.ua.

Україна14 тур

Шахтар - Динамо: Субота 03 листопада 2018

Шахтар
Матч завершено
2 : 1
Динамо
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Теги
Динамо Динамо Шахтар - Динамо Микита Бурда Микита Бурда Микола Шапаренко Микола Шапаренко Андрій Шевченко Андрій Шевченко
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