Шевченко: Гол Шапаренко – это тоже подтверждение его прогресса

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями после матча 14 тура УПЛ между Шахтером и Динамо.

"Матч был очень качественный и эмоциональный. Думаю, и болельщикам было интересно посмотреть, и мне как специалисту было интересно.

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Шапаренко? Он сыграл очень уверенно, хорошо. Движется в правильном направлении, в его игре есть улучшения. И то, что главный тренер доверил ему место в составе, и забитый его мяч – это тоже подтверждение прогресса.

Игра Никиты Бурды? Я не думаю, что в пропущенных мячах надо всегда искать ошибки в обороне. Сегодня, например, второй гол Шахтера – это великолепное исполнение Коваленко.

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Бывают и ошибки, но Бурда провел великолепный матч. И не только Бурда. Вообще, я считаю, киевское Динамо провело хорошую вторую половину", – цитирует Шевченко Dynamo.kiev.ua.