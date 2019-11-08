toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
КОПЕНГАГЕН - ДИНАМО ШАХТАР - ДИНАМО ЛІВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Шевченко довикликав Бєсєдіна на найближчі матчі збірної України

19:13 3328 Читать на русском
Шевченко довикликав Бєсєдіна на найближчі матчі збірної України
Артем Бєсєдін / офіційний сайт УАФ

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав до національної команди форварда Динамо Артема Бєсєдіна.

 

Артем Бєсєдін отримав виклик на матчі збірної України проти збірних Естонії та Сербії, інформує офіційний сайт УАФ.

Шевченко викликав у збірну України хавбека Зорі Іванісеню

Форвард Динамо наразі є найкращим бомбардиром київської команди з 6 м'ячами в активі. До слова, востаннє Бєсєдін отримував виклик до головної команди в червні цього року, а також перебував у резервному списку "синьо-жовтих" перед вересневими та жовтневими поєдинками.

Нагадаємо, що 14-го листопада збірна України зіграє товариський матч проти Естонії, а 17-го зустрінеться з Сербією в останньому для себе матчі відбору до Євро-2020.

Євро-2020: де відбудуться матчі, як і коли придбати квитки на поєдинки збірної України та скільки вони коштують

blog_ava
В Україні з'явиться новий футбольний телеканал
15:10
10679
Теги
Україна Україна Артем Бєсєдін Артем Бєсєдін Збірна України Андрій Шевченко Андрій Шевченко Україна - Естонія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
39
хв
Кельн
21:30
Хоффенхайм
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук