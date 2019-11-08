Шевченко довикликав Бєсєдіна на найближчі матчі збірної України

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав до національної команди форварда Динамо Артема Бєсєдіна.

Артем Бєсєдін отримав виклик на матчі збірної України проти збірних Естонії та Сербії, інформує офіційний сайт УАФ.

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Форвард Динамо наразі є найкращим бомбардиром київської команди з 6 м'ячами в активі. До слова, востаннє Бєсєдін отримував виклик до головної команди в червні цього року, а також перебував у резервному списку "синьо-жовтих" перед вересневими та жовтневими поєдинками.

Нагадаємо, що 14-го листопада збірна України зіграє товариський матч проти Естонії, а 17-го зустрінеться з Сербією в останньому для себе матчі відбору до Євро-2020.

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