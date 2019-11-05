Шевченко викликав у збірну України хавбека Зорі Іванісеню

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав у національну команду півзахисника Зорі Дмитра Іванісеню.

25-річний футболіст готуватиметься до матчів проти Естонії та Сербії, інформує офіційний сайт УАФ.

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У поточному чемпіонаті України Іванісеня зіграв 12 матчів і забив 1 гол. Раніше він виступав за юнацьку та молодіжну збірні України.

Нагадаємо, що 14-го листопада збірна України зіграє товариський матч проти Естонії, а 17-го зустрінеться з Сербією в останньому для себе матчі відбору до Євро-2020.

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