Шевченко довызвал Беседина на ближайшие матчи сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в национальную команду форварда Динамо Артема Беседина.

Артем Беседин получил вызов на матчи сборной Украины против сборных Эстонии и Сербии, информирует официальный сайт УАФ.

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Форвард Динамо сейчас является лучшим бомбардиром киевской команды с 6 мячами в активе. К слову, последний раз Беседин получал вызов в главную команду в июне этого года, а также находился в резервном списке "сине-желтых" перед сентябрьскими и октябрьскими поединками.

Напомним, что 14-го ноября сборная Украины сыграет товарищеский матч против Эстонии, а 17-го встретится с Сербией в последнем для себя матче отбора к Евро-2020.

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