Журнал Фокус оприлюднив свій щорічний рейтинг найавторитетніших громадян України. У 2021-му місце в топ-100 знайшося і кільком футбольним людям.

Найвище у рейтингу серед людей, дотичних до футболу, опинився президент Шахтаря Рінат Ахметов. У нього друга позиція, одразу після Володимира Зеленського. Колишній власник Дніпра Ігор Коломойський посів 25-ту сходинку, а 39-м іде президент харківського Металіста Олександр Ярославський.

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На 49-му місці опинився Борис Кауфман – одеський бізнесмен, який, за чутками, повинен стати власником Чорноморця. Знайшлося місце в топ-100 і для Андрія Шевченка – екс-наставник збірної України, який зараз очолює Дженоа, окупував 79-ту позицію.

Замкнула топ-100 Дарія Білодід – українська чемпіонка світу і бронзова призерка Олімпіади в Токіо. Ознайомитися зі всім рейтингом можна тут.

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