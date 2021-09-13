Екс-президент Дніпра Ігор Коломойський зізнався, що має багато інших справ і не горить бажанням знову перейматися футбольними баталіями.

"Чи скучив я за футболом? Та ні, не сильно. Просто в Києві з оказією опинився от і запросили на матч Шахтаря і СК Дніпро-1.

Шахтар – СК Дніпро-1: Коломойський переглянув матч УПЛ у компанії президента Зорі

Звісно ж вболівав за дніпрян. Гра команди Ігора Йовічевіча мені дуже подобається, є шалений потенціал. Але я не приймаю жодної участі в житті СК Дніпро-1. З Юрієм Березою давно не спілкувався. Напевно, років півтора-два тому.

Щодо Шахтаря Де Дзербі... Команда з великим потенціалом. Але треба ще час, адже він лише прийшов. Подивимося, попереду велике випробування – Ліга чемпіонів. А наступного року і зовсім не буде прямого потрапляння, наскільки я чув.

З Ахметовим я спілкуюсь періодично, але рідко через COVID-19. Та й не про футбол. Ми і раніше особливо не говорили про футбол. Ми говоримо на інші теми.

Чи не вистачає мені того футболу, де був Ярославський, Коломойський, Суркіси, Ахметов? Це вам не вистачає такого футболу, а нам – кожному по-своєму. Ярославський же продав свого часу клуб. Але повернувся. Треба було не продавати.

Яка ймовірність того, що Ігор Коломойський повернеться в український футбол? Поки я її не бачу, поки нульова. Крім футболу, є інше життя. Вистачає своїх питань, ми не будемо в них заглиблюватися", – сказав Коломойський у коментарі програмі "Великий футбол".

Нагадаємо, відомий олігарх відвідав матч 7-го туру між Шахтарем і СК Дніпро-1, який подивився у компанії президента луганської Зорі Євгена Геллера. Свого часу Коломойського пов'язували з низкою українських клубів, однак після зникнення Дніпра відомий олігарх відійшов від великого футболу і звернув свою увагу на баскетбол.

Шахтар провів спокійну репетицію перед ЛЧ – "гірники" перемогли СК Дніпро-1 і стали головним переслідувачем Динамо