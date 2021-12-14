Шевченко, Ахметов и Ярославский – в топ-100 самых влиятельных украинцев по итогам 2021 года
Журнал Фокус обнародовал свой ежегодный рейтинг самых авторитетных граждан Украины. В 2021-м место в топ-100 нашлось и нескольким футбольным людям.
Выше всех в рейтинге среди людей, причастных к футболу, оказался президент Шахтера Ринат Ахметов. У него вторая позиция сразу после Владимира Зеленского. Бывший владелец Днепра Игорь Коломойский занял 25 место, а 39-м идет президент харьковского Металлиста Александр Ярославский.
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На 49-м месте оказался Борис Кауфман – одесский бизнесмен, который, по слухам, должен стать владельцем Черноморца. Нашлось место в топ-100 и для Андрея Шевченко – экс-наставник сборной Украины, который сейчас возглавляет Дженоа, оккупировал 79-ю позицию.
Замкнула топ-100 Дария Билодид – украинская чемпионка мира и бронзовый призер Олимпиады в Токио. Ознакомиться со всем рейтингом можно здесь.
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