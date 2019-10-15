Шевченко – про вихід України на Євро-2020: Я тримаю своє слово

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко емоційно прокоментував перемогу своїх підопічних у матчі відбору до Євро-2020 проти Португалії (2:1).

"Я своє слово тримаю. Я пообіцяв вихід збірної України на Євро-2020 – ми кваліфікувались. Вітаю усіх.

Україна – Португалія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Дуже вдячний Києву, лише підтримка наших вболівальників дозволила команді вистояти наприкінці поєдинку. Дякую фанатам. Також я вдячний журналістам, адже ми всі працювали над спільною справою, ми відкрили двері в національну команду. Хлопців це дуже мотивувало, вони приїжджали у розташування і віддавались на повну.

Можу сказати лише одне – сьогодні на полі були 11 левів", – сказав Шевченко в ефірі ТК Футбол 1.

Перед останнім матчем кваліфікації "синьо-жовті" гарантували собі перше місце групи В і, відповідно, путівку у фінальну частину Євро-2020.

Україна обіграла Португалію в меншості та героїчно вийшла на Євро-2020 з першого місця